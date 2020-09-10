Военные вертолеты начали тушить пожар в порту Бейрута

В порту Бейрута к тушению пожара приступили военные вертолеты, сообщает телеканал Аl Arabiya.

Кроме пожарных расчетов, в порт прибыла гражданская оборона, они занимаются обеспечением безопасности и помогают облегчить доступ пожарной техники к месту пожара, передает ТАСС со ссылкой на телеканал.

По данным Ливанского общества Красного Креста, в результате ЧП на данный момент никто не пострадал.

Fire erupts in Beirut port area, a month after massive blast https://t.co/1PCOTH28Gm — Reuters (@Reuters) September 10, 2020

Напомним в четверг на территории порта Бейрута начался сильный пожар, столб черного дыма наблюдается за три километра от морской гавани.