Песков назвал ерундой данные oб атаковавших фирму Байдена «российских хакерах»

Сообщения СМИ о поддерживаемых Россией хакерах, которые пытаются вмешаться в избирательный процесс в США, похожи на очередную ерунду, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не в курсе, какая фирма, что значит «поддерживаемая российским государством». Похоже на очередную ерунду, которую публикует, к сожалению, иногда уважаемое агентство», – цитирует ТАСС Пескова.

Ранее агентство Reuters сообщило, что «российские хакеры» якобы атаковали консалтинговую компанию SKDKnickerboc, которая помогает в борьбе демократа Джо Байдена за президентское кресло. Попытку кибератаки на фирму зафиксировали специалисты американской корпорации Microsoft.

Накануне сенаторы США заявили о «причастности» президента России Владимира Путина к взлому серверов демократов.