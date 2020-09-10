«Российских хакеров» заподозрили в атаке на связанную с Байденом фирму

Американская корпорация Microsoft заявила, что фирма, консультирующая кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, якобы подверглась атаке со стороны «российских хакеров».

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, что Microsoft недавно уведомила консалтинговую фирму SKDKnickerbocker, специализирующуюся на работе с политиками Демократической партии, что она подверглась атаке со стороны якобы «поддерживаемых государством российских хакеров». Целью был персонал фирмы, передает РИА «Новости».

Источник подчеркнул, что хакеры пытались получить доступ к сетям фирмы, но у них не получилось, так как SKDKnickerbocker «хорошо защищены».

Отмечается, что хакерские атаки, в частности, включили в себя фишинг – метод, в ходе которого предпринимается попытка обманом заставить пользователей раскрыть пароли.

Ранее сенаторы США заявили о «причастности» президента России Владимира Путина к взлому серверов демократов.