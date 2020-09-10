Адвокат рассказал, что грозит Пашаеву в случае нанесения умышленного вреда Ефремову

Работу защитника актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП Эльмана Пашаева могут оценить в адвокатской палате Республики Северная Осетия – Алания, и если в его деятельности найдут нарушения, то может последовать исключение, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Максим Калинов.

Защитник Ефремова в деле о смертельном ДТП Эльман Пашаев рассказывал, что когда ему было 15 лет, вся его семья погибла в аварии из-за пьяного водителя. Исходя из данной истории, худрук театра «Модерн» Юрий Грымов опасается, что дело артиста стало для адвоката своего рода миссией «уничтожить пьяного водилу».

«На мой взгляд, ни о какой мести здесь идти речи не может, не думаю, что Пашаев нарочно топил Ефремова. Но если это и было действительно так, то доказать, что был действительно причинен умышленный вред подзащитному из личных побуждений практически невозможно. Тем не менее ни о какой уголовной или административной ответственности за это не предусмотрено», – говорит Калинов.

Адвокат отмечает, что как вариант, действия адвоката во время защиты подсудимого могут рассмотреть в соответствующей адвокатской палате, где он числится. То есть в случае с Пашаевым, в адвокатской палате Северной Осетии могут затребовать у него досье и отчет о принятых действиях, после чего оценить правильность его работы.

«После рассмотрения ситуации в адвокатской палате могут сделать какие-либо выводы: объявить защитнику замечания или предупреждение в виде прекращения статуса, либо сразу исключить. Все адвокаты, работающие на территории Российской Федерации, обязаны состоять в реестре соответствующего управления Министерства юстиции. То есть человек, который исключен из адвокатской палаты, автоматически не может представлять интересы других людей», – рассказывает Калинов.

В соответствии с российским законодательством получение нового адвокатского статуса положено только через год постоянного проживания в каком-либо субъекте, продолжает эксперт. Он подчеркивает, что согласно недавним изменениям, в случае лишения статуса адвоката, человек снова может его получить только спустя от года до пяти лет.

Ранее Пашаев признался в нарушениях Кодекса профессиональной этики адвоката, поскольку считает, что во время защиты актера сказал журналистам лишнее. Позже квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания подтвердила, что также нашла соответствующие нарушения в работе Пашаева. Решение о дисциплинарном наказании адвоката пока не принято.