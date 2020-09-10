Премьер Италии заявил об обещании Путина создать комиссию по Навальному

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте заявил, что президент России Владимир Путин в разговоре с ним сообщил о планах создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с Алексеем Навальным.

«Президент Путин заверил меня, что Россия намерена прояснить произошедшее, сообщив, что намеревался создать комиссию по расследованию, а также выразил готовность работать с германскими властями», – отметил Конте, передает ТАСС со ссылкой на газету Il Foglio.

Последний телефонный разговор Путина и Конте состоялся 26 августа. Тогда Кремль сообщил, что стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и Ливии, договорились активизировать сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Кроме того Путин в том разговоре указал на недопустимость необоснованных обвинений в связи с ситуацией вокруг Навального и заявил, что Россия заинтересована в объективном расследовании произошедшего.

Тем временем немецкие СМИ сообщили, что блогер Алексей Навальный уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания в самолете.

Напомним, на прошлой неделе в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови блогера яд якобы относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок». Берлин направил результаты проб Навального экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован блогер, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Кроме того, российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает, что при его отравлении не использовалось данное вещество.

Об этом заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт – химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок», – не сказать ничего.