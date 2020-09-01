Тихановская высказалась о принадлежности Крыма

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что воссоединение России с Крымом якобы противоречит международному законодательству.

«Мы же понимаем, что существуют международные законы, и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам», – сказала Тихановская в интервью литовскому порталу LRT, передает РИА «Новости».

Она повторила свою реплику, которую высказывала перед выборами в Белоруссии.

«Крым де-юре украинский, а де-факто - российский», – сказала Тихановская.

По ее словам, белорусы придерживаются разных взглядов на этот вопрос, но сейчас их волнуют «новые, честные выборы».

Тихановская объявила себя «избранным народом» президентом Белоруссии, подчеркнув, что уже «не лидер оппозиции», но «лидер большинства».

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а сама она сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.