Ученые изучат влияние Facebook и Instagram на выборы в США

Facebook объявил о сотрудничестве с 17 независимыми учеными для изучения влияния работы Facebook и Instagram на выборы президента в США.

Изучению подвергнутся активность пользователей, лента новостей, а также система ранжирования контента, сообщается на информационной странице Facebook.

«Как компания, мы внимательно изучили, что пошло не так с российским вмешательством в 2016 году, и внесли изменения. Сейчас над вопросами безопасности работает в три раза больше людей, всего более 35 000», – говорится в сообщении.

Проект возглавляют профессора Талия Страуд и Джошуа А. Такер, которые являются председателями комитетов Social Science One.

«С 2017 года Facebook помог бороться с вмешательством в более чем 200 выборов и сократил количество фейковых новостей на своей платформе более чем на 50%», – отмечается на сайте.

Напомним, президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года. На них может быть избран 46-й президент США (в случае, если Дональд Трамп не будет избран на второй срок).