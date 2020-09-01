Французы пустили вино на дезинфицирующие средства

Из-за закрытия ресторанов и отсутствия крупных праздников на фоне коронавируса французские виноделы вынуждены отправлять вино на дистилляцию. После перегонки французские вина превращаются в промышленный спирт, из которого изготовляют, к примеру, дезинфицирующие средства, сообщают СМИ.

Как передает немецкий телеканал Das Erste, вызванный коронавирусом кризис стал для виноделов Франции моментом горького пробуждения. По их словам, рынки с выходом на Китай и Сингапур вмиг оказались закрыты, в самой Франции прекратили работу рестораны и вся туристическая отрасль, из-за чего вино многих производителей внезапно перестало продаваться.

«Это было для нас действительно ужасно, в самом деле очень тяжело!», – передает RT слова француженки Дельфины Де Ла Руссьер, которая содержит собственные виноградники в Лангедоке на площади 22 га.

Огромные бочки в ее подвале остаются полными. Обычно она продет до 70% своего урожая за рубеж. В этом году все иначе. Вино пришлось отправить на дистилляцию, чтобы впоследствии из него были изготовлены, к примеру, дезинфицирующие средства.

Как отмечает немецкий телеканал, Де Ла Руссьер не единственный винодел во Франции, у кого не осталось иного выбора. В Лангедоке сейчас проходит крупнейшая кампания по уничтожению вина в стране: 1,2 млн гектолитров вина – более трети всего объема, произведенного во Франции, – будут подвергнуты дистилляции. Виноделы называют это «кризисной дистилляцией».

Напомним, ранее Париж признали областью активного распространения коронавируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД