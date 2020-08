Салтыкова резко ответила на слухи о тяжелой болезни Умер актер из «Ромео и Джульетты» 7 августа 2020, 17:14 Текст: Елизавета Булкина

Канадский актер Брент Карвер ушел из жизни в возрасте 68 лет, передает New York Post. Карвер скончался в своем доме в городе Кранбрук на западе Канады. Причины смерти не называются. «Его любовь к выступлениям могла сравниться только с его интересом к жизни и неизменной преданностью семье, друзьям и любимым питомцам», – передает РИА «Новости» сообщение родственников актера. Карвер снялся во множестве фильмов и сериалов, на его счету роли в картинах: «Легенда Сонной Лощины», «Ромео и Джульетта» (2013), «Война миров», «Сумеречная зона» и других. Он получил премию «Тони» за мюзикл «Поцелуй женщины-паука». Mourning the loss of Brent Carver tonight. Rest in Peace, kind soul. pic.twitter.com/P7j7cz435b — Karen Skidmore (@KSPerforms) August 7, 2020 Ранее стало известно, что американский актер Джон Сэксон, исполнивший роль в трех фильмах из серии «Кошмар на улице Вязов», умер на 84-м году жизни.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях