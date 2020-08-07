Московская биржа открылась ростом Московская биржа открылась снижением 7 августа 2020, 10:18 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи опустился на 0,1% – до 2987 пунктов, долларовый индекс РТС теряет 0,4% – до 1277 пунктов. Следует из данных Московской биржи.

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