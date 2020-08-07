Роспотребнадзор предупредил об опасности черники и грибов

Больше всего из продуктов питания способны накапливать радионуклиды черника, клюква и грибы, почти ежегодно на рынках выявляются и изымаются из продажи такие товары, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «черника, клюква и грибы больше, чем другие продукты питания, способны накапливать радионуклиды». Почти каждый год «на рынках выявляются и изымаются из продажи «дары леса» – ягоды и грибы с повышенным радиационным фоном».

Источником происхождения опасных продуктов являются территории, загрязненные после Чернобыльской аварии, при этом случаи их ввоза единичны.

Отмечается, что туристы, путешествующие на автомобилях, часто привозили из Белоруссии опасные грибы и ягоды, которые покупали у местных жителей, продающих то, что собрали прямо у трассы.

«Потенциально техногенные элементы могут содержаться в контрафактной говядине. Заражение мяса радионуклидами может происходить на «грязных» территориях, в которых проживание запрещено», – подчеркнули в ведомстве.

В других видах продуктовых товаров повышенный радиационный фон практически не фиксируется.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о смертельной опасности рыбы.