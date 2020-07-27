Россиян предупредили о смертельной опасности рыбы

Роспотребнадзор предупредил о важности правильной обработке рыбной продукции, для исключения передачи к человеку опасных паразитов.

Стоит помнить, что рыба и рыбная продукция могут быть заражены паразитами, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Как отмечается, описторхоз, дифиллоботриоз, эхинококкоз, трихинеллез и другие биогельминтозы способны нанести значительный ущерб здоровью, привести к серьезным осложнениям, инвалидности, а в ряде случаев даже к летальному исходу.

Паразитозами можно заразиться при употреблении не только рыбы, но и ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки.

В России больше всего распространены описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы. Чаще всего люди заражаются описторхозом: в 2019 году было зарегистрировано более 19,5 тыс. случаев.

«Заражение человека происходит при употреблении в пищу рыбы семейства карповых: язь, елец, плотва, лещ, линь, красноперка, уклея, гольян, жерех, подуст и других в необеззараженном виде», – сообщает пресс-службы ведомства.

При употреблении рыбной продукции также существует риск заражения анизакидозом или дифиллоботриозом – они характеризуются развитием патологических процессов в желудочно-кишечном тракте. Дифиллоботриоз часто сопровождается анемией.

Чтобы исключить паразитарную болезнь, нужно варить рыбу не менее 15 минут с момента закипания либо жарить в масле не менее 20 минут. Мелкую рыбу необходимо солить в течение 14 дней, крупную – 40 дней из расчета два килограмма соли на 10 килограммов рыбы.

Ранее Роскачество сообщило, что рыба и раки из любого водоема могут быть опасны из-за паразитов, поэтому надо соблюдать правила обработки этих продуктов и не покупать их в местах несанкционированной торговли.