Названа дата начала свободного въезда россиян в Черногорию

Въезд гражданам России в Черногорию разрешен с 7 августа без ограничений и дополнительных условий, сообщила пресс-служба черногорского кабинета министров.

«Опубликован список стран, чьи резиденты могут с завтрашнего дня, 7 августа, свободно въезжать в Черногорию без дополнительных условий. В список добавлены Азербайджан, Белоруссия, Канада, Россия, Украина, Зимбабве», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Черногория решила включить Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд без дополнительных условий в связи с коронавирусом.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.