Победителями конкурса на создание интернет-контента для молодежи стали 85 проектов

Взгляд
5 августа, среда  |  Последнее обновление — 20:22  |  vz.ru
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Цены на газ подскочили от высокой температуры

Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Погода является важным фактором для газового рынка. Ожидание синоптиками жары в Европе подтолкнуло рыночные цены на газ вверх. В Австрии они впервые за четыре месяца превысили 100 долларов за тысячу кубометров. Поможет ли погода Газпрому вернуться к прибыли? Подробности...
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Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток &#8722; 2» DPA/ТАСС
Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»? Подробности...
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За что повысили зарплаты российским военным

Военные летчики впервые за долгое время получат дополнительное денежное довольствие Юрий Смитюк/ТАСС
В российских Вооруженных силах долгожданное событие – объявлено о введении значительных дополнительных надбавок к окладам по воинской должности. Правда, по словам министра обороны Сергея Шойгу, далеко не всем. Кому из военных положены дополнительные выплаты, в каком размере – и что нужно сделать, чтобы армию не разъедала зависть со стороны тех, кому надбавка не досталась? Подробности...
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Трамп нашел выгоду в «величайшей ошибке» в истории США

При Дональде Трампе ближневосточная политика США заметно изменилась Michael Reynolds/Consolidated News <br>Photos/Global Look Press
Дональд Трамп назвал величайшей исторической ошибкой своих предшественников военную интервенцию США на Ближний Восток. Как известно, вернуть оттуда домой всех солдат Трамп пообещал еще перед выборами 2016 года, однако генералитет и вашингтонские «ястребы» не дали ему этого сделать. Сможет ли Трамп продавить сопротивление своих генералов и вывести все американские войска из Ирака, Сирии и других ближневосточных стран? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Закон Черномырдина в действии

Алексей Алешковский, сценарист
Когда движение #MeToo только начиналось, никакого смеха оно у меня, в отличие от многих мужчин (и даже женщин), не вызывало – ведь люди говорили о своей боли. Но, как это обычно бывает, весь сегодняшний виктимный дискурс основан на подмене понятий – том же обмане. Подробности...
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Прекратите этот стон «Наши пролюбили Белоруссию!»

Андрей Перла, Политолог
Останется у власти президент Лукашенко. Чтоб он был здоров. Останется и будет дальше продолжать нервы нам с вами мотать. Никакой майдан ему ничего не сделает. Потому что нету майдана и не будет. Сделать в Белоруссии революцию не из чего. Подробности...
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Россия мучительно деофшоризирует себя

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Одним закрытием Кипра реальной деофшоризации не добиться. Нужно пройтись по всему списку офшорных юрисдикций, что довольно непросто. Ведь если для Кипра такие страны, как Россия – лакомый кусок, то на многие другие влияния у Москвы куда меньше. Подробности...
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Катастрофа в Бейруте: главное

За что ненавидят «Северный поток – 2»

Белоруссия: что будет дальше

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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    Победителями конкурса на создание интернет-контента для молодежи стали 85 проектов

    5 августа 2020, 20:03

    Утверждены 85 интернет-проектов, которые получат поддержку от государства в рамках реализации проекта «Цифровая культура» по нацпроекту «Культура».

    Проекты утвердил наблюдательный совет конкурсного отбора АНО «Институт развития интернета» под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Это уже второй отбор заявок в этом году. Нынешние проекты отобраны из более чем четырех сотен заявок в категориях «Видеоконтент», «Проекты в блогосфере», «Игры и ПО», «Спецпроекты в СМИ».

    На первом этапе каждую заявку по 10-балльной шкале оценивали специалисты ИРИ, а также независимые эксперты от индустрии; затем Конкурсный комитет сформировал список из 85 проектов, который окончательно утвердил наблюдательный совет.

    «Жюри отобрало на 20 проектов больше, чем было в первую волну конкурса, кроме того в этот раз у нас очень сильная региональная составляющая – 40 проектов, то есть почти половина, будут реализованы в субъектах. В лидерах – Московская область, Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург, есть проекты из Камчатского, Красноярского, Ставропольского края, Крыма. Искренне надеемся, что в условиях кризиса наша поддержка станет подспорьем для небольших студий и производителей контента», – отметил руководитель ИРИ, комментируя итоги второй волны конкурса.

    «В рамках второй волны мы изменили и усовершенствовали систему отбора, например, у нас появилось обязательное наличие у конкурсантов презентации проекта и видеообращения. Это позволило, с одной стороны, добиться существенного повышения качества и проработанности заявок, а с другой – уменьшения их числа и соответственно нагрузки на экспертов», – подчеркнул гендиректор АНО «ИРИ» Антон Ключкин.

    Говоря в целом о проектах-победителях, он отметил, что среди них много мотивирующего и профориентирующего контента, в том числе о современных профессиях, волонтерах, проблемах молодежи.

    «В рамках нашей новой тематической линии, посвященной проблемам молодежи будет создан контент, который, как мы рассчитываем, поможет государству бороться с деструктивными течениями типа АУЕ, различными суицидальными группами. В этих проектах молодежь не боится говорить о проблемах, которые у них возникают, это важно, потому что с аудиторией, на которую мы ориентируется, должны говорить их сверстники», – говорит Антон Ключкин.

    Говоря об использовании популярных форматов, гендиректор ИРИ рассказал, что создатели одного из проектов проведут архитектурный конкурс достопримечательностей России в игре-песочнице Minecraft, который будет транслироваться на популярном ресурсе Twitch.

    Кроме того, отдельно было выделено направление подкастов. Среди победителей их шесть, на самые разные темы – от роли российских изобретателей в создании интернета и профессиях будущего, до взгляда иностранцев на Россию, ее традиции и культуру.

    Также ожидается несколько перспективных сериальных проектов, в том числе по мотивам повести фантаста Олега Дивова «Молодые и сильные выживут», ряд проектов о Великой Отечественной войне и проектов в набирающем популярность формате молодежных дебатов.

    Прием заявок второй волны конкурса ИРИ проходил с 20 апреля по 20 мая 2020 года. Всего участниками было подано 422 заявки из них до экспертизы допущено 299.

    В рамках совершенствования системы отбора были обновлены тематические линии, в частности, появилось направление, посвященное проблемам молодежи. Экспертиза стала многоэтапной: проекты оценивались по формальным критериям, по содержанию, по стоимости, по соотношению стоимости к ключевым показателям эффективности. Обязательным стало наличие презентации проекта и видеообращения. Участие заявленных в проекте звезд и медийных персон также подтверждалось документально. Руководитель проекта, режиссер, сценарист должны были предоставлять письменное подтверждение или видеообращение о своем участии.

    Кроме того, появилось ограничение по количеству проектов от одного участника – не более трех, а также по стоимости одного проекта в зависимости от категории. «Видеоконтент» – не более 60 млн рублей, «Блогосфера» – не более 30 млн, «Спецпроекты в интернет-СМИ» – не более 20 млн, «Игры и ПО» – не более 10 млн.

    К экспертизе были привлечены сотрудники как крупных профильных компаний, так и только начинающих завоевывать рынок. Среди них – представители телекомпаний, крупнейших информационных агентств и интернет-СМИ, профессиональных гильдий, российских аудиовизуальных сервисов, творческих союзов, разработчики видеоигр, продюсеры, режиссеры, члены общественных организаций и вузов, блогеры.

    Оценка проектов проходила по трем главным критериям: качество контента, охват и реакция аудитории, сметная стоимость производства. При разработке методики отбора учитывались лучшие практики Фонда президентских грантов.

    Тематические направления второй волны – «Будь собой», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся» и «Действуй!».


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