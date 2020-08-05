Гузеева матом обратилась к своим ненавистникам

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева выступила с обращением к пользователям соцсетей, которые оставляют нелицеприятные комментарии в ее адрес.

Гузеева в своем Instagram поблагодарила «прекрасных» подписчиков, однако после этого обратилась к хейтерам cо словами «не дорогие плохие люди».

«Я сочувствую вам. Ну, ладно молодые ублюдки, – сегодня это их вид спорта: рыскать по сетям известных людей и гадить. Но! Вы, пожилые люди, оглянитесь, посмотрите, сколько вокруг красоты и, наконец, *** (нецензурный синоним слова «отстаньте» – прим. ВЗГЛЯД) от меня», – написала телеведущая.

Ранее Гузеева сообщила, что закрывает комментарии, так как «слишком много расплодилось уродов». Она уточнила, что личные сообщения теперь тоже «удаляет, не читая».

В конце марта Гузеева матом потребовала от москвичей соблюдать режим самоизоляции.