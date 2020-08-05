Дегтярев заявил о неэффективности лесовосстановления в Хабаровском крае

Взгляд
5 августа, среда  |  Последнее обновление — 12:14  |  vz.ru
Разделы

Цены на газ подскочили от высокой температуры

Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Погода является важным фактором для газового рынка. Ожидание синоптиками жары в Европе подтолкнуло рыночные цены на газ вверх. В Австрии они впервые за четыре месяца превысили 100 долларов за тысячу кубометров. Поможет ли погода Газпрому вернуться к прибыли? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток &#8722; 2» DPA/ТАСС
Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»? Подробности...
Перейти в раздел…

«Армата» избавилась от проблем со зрением

Отечественному ВПК удалось решить главную проблему танка третьего поколения Владимир Астапкович/РИА Новости
Отечественный ВПК заявил о решении главной проблемы «Арматы» – об обеспечении танка дальним ночным зрением. По этой части оборонка еще в советское время отстала от Запада и долгие годы была вынуждена ввозить инфракрасные прицелы из стран НАТО. После 2014 года поставки прервались. Теперь выпуск аналоговых инфракрасных прицелов налажен в России, правда, пока лишь в режиме эксперимента. Действительно ли вопрос с тепловизорами можно считать закрытым? Подробности...
Перейти в раздел…

Спектакль Лукашенко списали на мандраж

Александр Лукашенко попросил видеть различия между реальной оппозицией и «фанерными марионетками» Наталия Федосенко/ТАСС
Лукашенко выступил с ежегодным посланием к народу и парламенту. Он пообещал белорусам рост зарплат в два раза и дал характеристику своим оппоненткам на выборах. Говоря о задержанных российских гражданах, Лукашенко заявил, что они якобы были специально засланы в страну, и пригрозил в случае обострения обстановки неприятностями «до Владивостока». Впрочем, в Москве эти заявления Батьки восприняли спокойно. Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Прекратите этот стон «Наши пролюбили Белоруссию!»

Андрей Перла, Политолог
Останется у власти президент Лукашенко. Чтоб он был здоров. Останется и будет дальше продолжать нервы нам с вами мотать. Никакой майдан ему ничего не сделает. Потому что нету майдана и не будет. Сделать в Белоруссии революцию не из чего. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Россия мучительно деофшоризирует себя

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Одним закрытием Кипра реальной деофшоризации не добиться. Нужно пройтись по всему списку офшорных юрисдикций, что довольно непросто. Ведь если для Кипра такие страны, как Россия – лакомый кусок, то на многие другие влияния у Москвы куда меньше. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Дискриминация белого гетеросексуального большинства не вечна

Андрей Бабицкий, журналист
У России есть серьезные социокультурные резервы для оказания необходимой помощи той части западных элит, которая хотела бы разрушить морок постмодерна и неолиберализма. Она – пример возвращения к традиции. И пример для других. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

За что ненавидят «Северный поток – 2»

Белоруссия: что будет дальше

Китай повысил ставки в борьбе с США

Перейти в раздел…

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...

Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
Подробности...

Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Какими должны быть отношения между Россией и Белоруссией?
  • Братскими

  • Партнерскими

  • Союзными

  • Нейтральными
Как вы оцениваете свой уровень владения иностранным языком?
  • Свободно владею

  • Могу объясниться в бытовых ситуациях

  • Читаю со словарем

  • Не владею иностранным языком
Надеваете ли вы маску в магазинах и общественном транспорте?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Ефремов объяснил, почему не признает вину в смертельном ДТП
    Стало известно о связи взрыва в Бейруте с бизнесменом из России Опубликованы новые видео разрушений после мощнейшего взрыва в Бейруте Ядерная программа Саудовской Аравии при поддержке Китая обеспокоила США Трубоукладчик «Фортуна» отказался достраивать «Северный поток – 2»
    В Сочи медведи загрызли 11-летнего мальчика Тихановская попросила Меркель повлиять на Лукашенко для проведения честных выборов Саакашвили рассказал о планах стать премьером Украины С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»
    В Москве мужчина оставил сумку с 1,3 млн рублей на ручке арендованного самоката В России назвали «крайне негативной» позицию Минска по наблюдателям на выборах Украинского консула возмутило открытие Черногорией границ для россиян На глубине 117 метров у берегов Калифорнии нашли затонувшую амфибию с морпехами

    Главная тема


    Цены на газ подскочили от высокой температуры

    трагедия в ливане


    В Израиле объяснили слова Трампа о взрыве «какой-то бомбы» в Бейруте

    институт старейшин


    Эксперт объяснил, как в Чечне наказывают провинившуюся в Москве молодежь

    для сдерживания россии


    США собрались развернуть крылатые ядерные ракеты морского базирования

    Видео

    выборы в белоруссии


    Советники Тихановской придумали, как обыграть Лукашенко

    220 процентов прибыли


    Кризис доллара привел к расцвету новой валюты

    конкуренция и сотрудничество


    Как России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19

    1939 год


    Как СССР пытался создать альтернативу пакту Молотова – Риббентропа

    глобальная турбулентность


    Игорь Караулов: В американском эталоне демократии проступил изъян

    Не вмешиваемся


    Герман Садулаев: Нужно бороться за своих в Белоруссии

    российские выгоды


    Дометий Завольский: Дежавю цветной американской революции

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Какими должны быть отношения между Россией и Белоруссией?

    Дегтярев заявил о неэффективности лесовосстановления в Хабаровском крае

    5 августа 2020, 11:46

    Текст: Алина Назарова

    Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о неэффективности лесовосстановления в регионе и пообещал навести порядок в лесном комплексе края.

    Дегтярев посетил краевое предприятие по выращиванию сеянцев, на базе которого готовят посадочный материал для восстановления лесного фонда. Питомник с более чем двумя десятками теплиц расположен под Хабаровском и в среднем в год дает до 5 млн сеянцев лиственницы и примерно 1,2 млн сеянцев кедра. Врио губернатора ознакомился с производственным процессом, осмотрел оборудование и технику, пообщался с работниками.

    «Сразу скажу, у меня есть информация, что лесовосстановление проходит неэффективно. Мы отдаем лесопользователям материал, некоторые относятся к этому недобросовестно, по экспертным оценкам выживает до 10% саженцев. И в итоге работа идет впустую», – заявил Дегтярев, слова которого приводятся на сайте правительства Хабаровского края.

    Начальник краевого управления лесами Константин Хрянин отчитался, что выполненные работы контролирует специальная комиссия, которая делает фото и снимает результаты на видео. В случае, если саженцев недостаточно, проводятся дополнительные посадки. «Обычно мы высаживаем ровно столько, сколько вырубаем. Так, по году планируется засадить около 6 тысяч га. В первом полугодии посадили лес на площади 5 тысяч га. Осенью засадим еще около 1 тысячи га», – сообщил Хрянин.

    Дегтярев поинтересовался, какой объем незаконных рубок был выявлен в этом году. Ему сообщили, что речь идет всего о 10 тыс. кубометров.

    «Вы же понимаете, что это смешно. Недавно я летел на север края и видел все своими глазами. Почему у вас такие низкие показатели? Ко мне, как врио губернатора, первый вопрос от жителей был – остановите вырубку лесов. Люди все это знают. Как вы работаете с правоохранительными органами? У вас заведомо необъективные показатели», – заявил Дегтярев.

    Врио главы региона также пообщался с работниками питомника, которые сейчас занимаются высадкой сеянцев на полях. Он поинтересовался, довольны ли сотрудники заработной платой, и тем, как организация обеспечивает им условия труда. В ходе диалога Дегтярев пригласил несколько человек вступить в Народный совет.

    «Во-первых, хочу предложить вам поучаствовать в наших проверках арендаторов, которые осенью посадят ваши сеянцы. Наверняка, приятно будет увидеть результат своего труда. А во-вторых, приглашаю в Народный совет одного или двух представителей. Будем постоянно с вами встречаться. Вы сможете передавать все жалобы и предложения по развитию своей территории», – предложил он.

    В конце визита Дегтярев осмотрел линию по посадке сеянцев, а также новую технику, переданную предприятию по нацпроекту «Экология». «Идет аудит всего лесного хозяйства края, мне нужно понять, чего нам не хватает, где «узкие» места. После этого будут приниматься решения. Уверен, что мы найдем общий язык и с лесопромышленниками, и с местными властями. Технологии лесовосстановления есть, этим будем заниматься. Вопрос только цифр и контроля, и с контролем есть проблемы. Всю систему обязательно настроим», – подытожил Дегтярев.

    Напомним, в прошлом году Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился к губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу с просьбой приостановить вырубку деревьев в бассейне реки Амут.

    Как следует из данных Минфина, за время правления в Хабаровском крае Сергея Фургала, «с 1 октября 2018 по 1 июня 2020 года госдолг Хабаровского края увеличился с 49,636 млрд рублей до 57,926 млрд рублей». Кроме того, при Фургале регион опустился с 18 на 63 место в федеральном рейтинге инвестиционной привлекательности, напоминает Transsibinfo.com.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •