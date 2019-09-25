ОНФ призвал власти Хабаровского края остановить вырубку леса у озера Амут

Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился к губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу с просьбой приостановить вырубку деревьев в бассейне реки Амут.

Обращения также направлены в Росприроднадзор и прокуратуру региона, сообщается на сайте ОНФ.

«Общественники выяснили, что в Солнечном районе под видом санитарной ведется сплошная рубка леса на территории более 100 га, что привело к загрязнению некогда одного из самых чистых водоемов мира – озера Амут», – говорится в сообщении.

Эксперты ОНФ вместе с экологами выявили многочисленные нарушения в районе Амута: вода в озере и притоках мутная, бревна и другой мусор находятся на поверхности озера, верхняя часть заболочена илом. Кроме того, по левому берегу притока реки Амут, в водоохраной зоне, без сооружения мостовых переходов проложили лесовозную дорогу, что привело к интенсивной эрозии почвы.

По мнению специалистов, к загрязнению памятника природы привела вырубка деревьев в водоохранной зоне.

«Особо охраняемые природные территории – леса, водные объекты – необходимо беречь и охранять не только общественным организациям, но и всем нам, в том числе органам власти и контрольно-надзорным структурам», – заявил руководитель регионального исполкома ОНФ в Хабаровском крае Юрий Рошка.

Он отметил, что региональное отделение «Народного фронта» взяло под контроль ситуацию с озером Амут.