Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тыс. человек

В мире от коронавируса умерли больше 700 тыс. человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Всего умерли 700 тыс. 647 человек, вылечились 11 млн 83 тыс. 12 человека, общее число выявленных случаев заражения достигло 18 млн 480 тыс., передает РИА «Новости».

Ранее в ВОЗ заявили о недооцененности масштабов распространения коронавируса. 31 июля организация за сутки зафиксировала максимальный прирост случаев коронавируса за время пандемии. Позже организация продлила ЧС по заболеванию в мире.

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