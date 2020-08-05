При взрыве в Бейруте пострадали 48 сотрудников ООН

В результате взрыва в Бейруте ранения получили 48 сотрудников Организации Объединенных Наций, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак в комментарии катарскому телеканалу Al Jazeera.

«В результате взрыва в Бейруте получили ранения 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей», – приводит слова Хака ТАСС.

Кроме того, в результате взрыва в порту Бейрута пострадали несколько сотрудников командования Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). По данным ВСООНЛ, миротворцы в момент взрыва находились на военном судне командования, которое получило повреждения.

Также, по данным посольства Марокко в Ливане, в результате взрыва получила травму марокканка, входящая в состав персонала ООН в Ливане, сообщило Maghreb Arab Press.

«У женщины диагностирован перелом ноги. Она получает медицинскую помощь», – отметили в дипломатической миссии. Посольство Марокко также заявило, что в связи с взрывом оно «внимательно следит за положением членов марокканской общины, проживающих Ливане».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «выразил глубочайшие соболезнования родным погибших, а также народу и правительству Ливана в связи с ужасающими взрывами в Бейруте», пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим, в том числе среди работающего в Ливане персонала миссии ООН, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«ООН привержена оказанию поддержки Ливану в это трудное время, активно помогает устранению последствий инцидента», – добавил представитель организации.

Напомним, в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два взрыва. Были опубликованы видеозаписи с места происшествия. В результате взрывов, по оценке губернатора Бейрута, пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства России в Ливане. Погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарьян, пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

Согласно последним данным министерства здравоохранения республики, в результате взрыва в столице Ливана погибли 78 человек, еще 4 тыс. пострадали, в том числе сотрудники посольств Бельгии, Германии и Нидерландов.

По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей больше года назад.

Также сообщалось, что в столице Ливана могла взорваться пиротехника, однако глава Общей безопасности республики опроверг эту информацию. При этом профессор РХТУ имени Менделеева Дмитрий Мустафин допустил возможность взрыва пиротехники в порту Бейрута.

Между тем, по словам президента США Дональда Трампа, американские генералы считают, что в ливанской столице произошел «не какой-то производственный взрыв», речь идет об атаке, взорвалась «какая-то бомба».