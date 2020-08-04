В РСТ спрогнозировали скорое возобновление авиасообщения с Черногорией

Черногорские курорты всегда востребованы у россиян, поэтому, скорее всего, это будет следующее направление для туристов, которое откроет Россия, заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) сообщил, что открывает границы для граждан из России и разрешает им въезд без каких-либо дополнительных условий в связи с коронавирусом.

«Думаю, это направление востребовано у россиян, поэтому, скорее всего, следующее направление, которое откроют, будет Черногория. Но здесь очень важно взвесить те риски, которые могут возникнуть, потому что в эту страну вся Европа едет, а ситуация с коронавирусом там постоянно меняется. Поэтому российские власти достаточно скоро примут решение о возобновлении авиасообщения», – говорит Барзыкин.

Глава РСТ также сообщил, что россияне активно посещали Черногорию и до начала эпидемии, но это не было одним из самых популярных направлений, поскольку курорты там не самые дешевые. При этом он уверен, что сейчас спрос будет гораздо выше, так как людям хочется разнообразия.

«Черногория популярна как у самостоятельных туристов, так и у тех, кто ездит группой. Средиземноморье, центр Европы. Тем более, что сезон там продлится до октября, поэтому время отдохнуть еще есть. Так что, если Россия возобновит авиасообщение, то, безусловно, это направление будет востребовано, к тому же выбор у туристов сейчас не велик», – резюмировал Барзыкин.

С 1 августа российские власти возобновили международное авиасообщение. Пока полеты разрешены только в Британию, Танзанию и Турцию.