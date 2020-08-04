Политолог объяснил провал регистрационной кампании КПРФ в Коми

«Сложившаяся ситуация дает повод задуматься: Михайлов и его штаб действительно непрофессиональны, или это сделано для привлечения внимания с целью заработать очки для КПРФ на выборах в Госсовет?» – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Малахов. Так он прокомментировал отказ в регистрации в качестве кандидата на пост главы Республики Коми депутату от КПРФ Олегу Михайлову.

«В случае с Михайловым мы наблюдаем очередной пример некачественной организации работы предвыборного штаба. При этом условия для сбора подписей муниципальных депутатов были комфортными. Никакого противодействия не было», – считает политолог Александр Малахов.

Собеседник отметил, что свои подписи в поддержку Михайлова отдали 79 депутатов «Единой России». «Это вполне обычная практика, которая позволяет избирателем проголосовать за представителя той партии, которую они поддерживают. Если кому-то не хватает голосов для прохождения муниципального фильтра – представители «Единой России» им помогают. Таких примеров хватает», – подчеркнул Малахов.

«В то же время одна из 185 подписей была дана Михайлову депутатом, который уже сложил свои полномочия. А еще два депутата от КПРФ подписались в поддержку других кандидатов. Возможно это говорит о низком уровне партийной дисциплины в КПРФ», – полагает собеседник.

«Но сложившаяся ситуация дает повод задуматься: Михайлов и его штаб действительно непрофессиональны, или это сделано для привлечения внимания с целью заработать очки для КПРФ на выборах в Госсовет? И хотя подтверждающих фактов в пользу этих версий пока нет, я допускаю возможность обоих вариантов», – заключил Малахов.

Ранее стало известно о том, что рабочая группа избиркома Республики Коми отказала в регистрации в качестве кандидата на пост главы республики депутату регионального парламента, первому секретарю республиканского комитета КПРФ Олегу Михайлову. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, политик не смог набрать нужного числа подписей муниципальных депутатов. Остальные кандидаты, включая врио главы республики Владимира Уйбу, муниципальный фильтр прошли успешно. Ранее коммунисты жаловались на проблемы со сбором подписей в регионе.

Официальное решение избирком примет на заседании 6 августа.