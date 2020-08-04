Суперфиналист «Лидеров России» возглавил фонд «ПосетиКавказ»

Суперфиналист от Северо-Кавказского федерального округа конкурса «Лидеры России 2020» Сааду Казиев назначен на должность генерального директора фонда «ПосетиКавказ».

После выхода в суперфинал конкурса «Лидеры России 2020» по итогам регионального полуфинала от Северо-Кавказского федерального округа, проходившего 1-2 февраля в Пятигорске, Сааду был приглашен на должность первого советника главы «Курорты Северного Кавказа».

Он курировал вопросы стратегического развития особых экономических зон туристско-рекреационного типа на Северном Кавказе, а также вопросы взаимодействия с федеральными и региональными органами власти, общественными объединениями и отраслевыми структурами, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В должности генерального директора Фонда «ПосетиКавказ» Сааду Казиев займется привлечением туристов в родной регион и продвижением туристических продуктов округа.

«Фонд «ПосетиКавказ» – институт развития, стратегической целью которого является формирование благоприятных условий для увеличения туристского потока на Северный Кавказ. В рамках деятельности фонда планируется организация системы управления туризмом на Северном Кавказе, в том числе разработка, продвижение и реализация туристских продуктов для различных целевых аудиторий», – рассказал Казиев.

По его словам, конкурс «Лидеры России» повлиял на его карьерную историю, «но не сам факт участия в нем и прохождения в суперфинал. Тут важно другое, правильно оценить и приметить те возможности, которые дает сам конкурс».

«На карьеру прежде всего влияет умение грамотно выбирать вектор цели и преодолевать возникающие по пути сложности, и этому ты безусловно учишься в конкурсной среде «Лидеров России». У меня конкурс сформировал устойчивое мнение, что если ты лидер, то для тебя смена парадигмы не должна стать сложностью, ведь суть управления заключается не в том, чтобы быть отраслевым экспертом, а в умении организовать целевую работу и направлять команду к конечному результату», – отметил он.

Также Казиев подтвердил свое участие в суперфинале конкурса, где из 300 финалистов будут определены 100 победителей проекта 2020 года. По его словам, готовность к суперфиналу еще в марте, до начала короновирусной пандемии, была на высоком уровне.

«Признаться, честно, за период карантина темпы подготовки снизились, но ощущение наступления долгожданного события, конечно же, обратно возвращает в тонус. Важно отметить другое, полуфинал конкурса в СКФО дал мне новые интересные знакомства, со многими финалистами мы постоянно на связи, с кем-то за период пандемии спланировали совместные проекты. Впереди суперфинал и главное ожидание от него – это люди, неравнодушные и готовые к непростым задачам. Главный итог конкурса – формирование сообщества лидеров нового поколения, и стать ее частью – лично для меня значимое достижение», – поделился он.

За три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 190 «Лидеров России».

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило более 233 тыс. заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Интер РАО, Роснефть, Русгидро, Сибур, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.