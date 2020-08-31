В Минздраве назвали сроки массовой вакцинации от CОVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса людей из группы риска начнется в ноябре-декабре, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«(Для) групп риска первые вакцины начнут поступать в небольшом объеме уже в сентябре, а более массовый охват вакцинацией планируется после ноября – декабря», – сказал министр, передает ТАСС.

По словам главы Минздрава, на этой неделе начинаются пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса.

«На этой неделе начинаются пострегистрационные клинические исследования, набираются группы добровольцев, 40 тысяч человек. Это плацебо-контролируемые исследования, которые позволят нам, в том числе, на большой популяции отслеживать все нюансы, детали. Мы видим, что вакцина эффективна, безопасна», – заявил Мурашко, передает РИА «Новости».

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов призвал в первую очередь прививаться от гриппа пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями и маловозрастных детей.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Подробная информация о российской вакцине от коронавируса опубликована на официальном сайте.