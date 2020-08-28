Глава центра Гамалеи рассказал о самочувствии через несколько месяцев после вакцинации

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28 августа, пятница  |  Последнее обновление — 19:24  |  vz.ru
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Новая дорога привлечет инвестиции в Крым

В Крыму заработала уникальная транспортная артерия Константин Михальчевский/РИА Новости
В Крыму открылась уникальная в технологическом плане четырехполосная автомобильная трасса «Таврида», которая свяжет Керчь с Севастополем. Казалось, что после Крымского моста удивить чем-либо будет сложно. Однако именно при строительстве «Тавриды» впервые использовали уникальную смесь для покрытия дорог. Какой эффект окажет трасса на экономику полуострова? Подробности...
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Россия застраховала Белоруссию от революции

Российский резерв будет задействован в Белоруссии только в крайнем случае Петр Ковалев/ТАСС
Владимир Путин откликнулся на просьбу Александра Лукашенко – сформирован резерв российских правоохранителей для помощи Минску. Задействованы эти силы будут только, если белорусские силовики начнут терять контроль за ситуацией. Какой политический сигнал заключен в этом заявлении и по каким законам будет действовать в случае необходимости российский ОМОН в Минске? Подробности...
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Как украинская разведка вербует в России своих агентов

Агентов украинских спецслужб в России задерживают регулярно кадр из видео
ФСБ разоблачила очередного агента украинских спецслужб – и за последние годы известно о десятках таких задержаний. Но куда меньше известно о том, какими способами украинская разведка вербует себе информаторов среди российских военнослужащих. Украинские методы порою весьма необычны. Как распознать, что к вам обратился не просто знакомый с Украины, а иностранный шпион? Подробности...
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Отношения России и Японии ждет эпоха застоя

В Кремле выразили сожаление в связи с отставкой Абэ Franck Robichon/REUTERS
Глава японского правительства Синдзо Абэ подал в отставку. Будучи рекордсменом страны по пребыванию в должности премьера, Абэ смог сделать многое, но не преуспел в главном – заключении мирного договора с Россией. Кто из политиков может стать преемником Абэ и как смена власти в Японии может отразиться на отношениях с Москвой, Вашингтоном и Пекином?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Минимальный возраст для голосования надо поднимать

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Сегодня буквально сносится инфраструктура взрослости. Причем это выглядит довольно парадоксально. На самом деле мир стремительно стареет. Молодых даже количественно становится все меньше. Однако именно сейчас происходит какая-то странная и дурная экспансия молодости. Подробности...
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Эрдоган толкает Турцию в пропасть

Евгений Погребняк, журналист
Турция, очевидно, вспомнив историю Османской империи, вновь стала проводить экспансионистскую политику. Но не рассчитала силы, настроив против себя сразу всех. Подробности...
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Коронавирус показал, что города действительно не резиновые

Аркадий Комаров, предприниматель
Политика развития крупных агломераций терпит крах на фоне не самой страшной эпидемии. Мы можем наблюдать, что главными жертвами эпидемий стали крупные города и густонаселенные районы: Ухань, Нью-Йорк, Москва, Лондон. Подробности...
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Украина порвала с Лукашенко

Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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    Глава центра Гамалеи рассказал о самочувствии через несколько месяцев после вакцинации

    28 августа 2020, 19:04

    Руководитель центра Гамалеи академик Российской академии наук Александр Гинцбург сообщил, что хорошо себя чувствует после вакцинации от коронавируса, он продолжал работать и не был в отпуске после введения препарата.

    Гинцбург в шоу «Дайте сказать» сообщил, что не сомневается в безопасности вакцины, передает Life.ru.

    «Я ввел себе вакцину, как и остальные семь разработчиков этого препарата. Это было, если мне не изменяет память, 30 марта. Я вколол себе препарат и прекрасно себя чувствовал как в тот день, когда вколол, так и во все последующие дни», – поделился он.

    По словам Гинцбурга, в течение всего этого времени он продолжал работать и постоянно взаимодействовать с людьми.

    «Я даже до сих пор не был в отпуске, уже второй год пошел», – добавил ученый.

    Также Гинцбург пояснил, в чем неправы критики российской вакцины, в качестве аргумента выдвигающие недостаток клинических испытаний.

    По его словам, российским ученым часто ставят в пример зарубежных коллег, которые тратят долгие месяцы и годы на исследование вакцин и изучение побочных эффектов. По словам главы центра Гамалеи, российскую разработку в данном случае никак нельзя назвать неизученной: в ее основе хорошо обкатанная во всем мире система, в которой ученые полностью уверены и которая не один раз уже использовалась для создания различных лекарственных препаратов.

    «Те носители, которые мы использовали (раствор рекомбинантного аденовируса человека Ad5 и Ad26), они и в Америке, и у нас, и в Китае, и в Европе уже десятилетиями прошли обкатку в различных других вариантах. Те носители-пустышки, которые используются для создания вакцины в США и Западной Европе, они основаны на аденовирусе обезьян третьего серотипа. Он никогда не проходил обкатку ни по каким параметрам, поэтому там вся система, связанная с проверкой на токсичность, на тератогенность, и прочее, и прочее, должна быть выстроена практически с нуля», – сказал Гинцбург.

    Академик отметил, что в Западной Европе и США такие препараты разрабатываются частными компаниями. А Гинцбург возглавляет не частную компанию, а государственную структуру, в которой возможность получения и объединения на своей базе различных исследований гораздо больше.

    «Хотя денег и меньше, но организационных возможностей больше. Здесь вертикаль власти сработала очень эффективно и правильно», – указал он.

    Также Гинцбург прокомментировал публикации в СМИ о том, что у добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от коронавируса, было зафиксировано 144 побочных эффекта. Академик заверил, что препарат безопасен.

    «Там перечислены все возможные побочные явления. У нас на этой платформе созданы вакцины против вируса MERS и против вируса Эбола, их получили на сегодняшний день больше 3,5 тыс. человек. В результате испытаний этого препарата и других вакцин, созданных на этой платформе, никаких тяжелых побочных эффектов ни разу зарегистрировано не было», – рассказал ученый.

    Гинцбург отметил, что единственный побочный эффект, который мог наблюдаться у испытателей вакцины, – это повышение температуры максимально до 38 градусов. Однако это свойственно любому вакцинному препарату, который присутствует в календаре прививок десятки лет.

    «Иногда на месте введения бывают покраснения, у некоторых бывает головная боль в течение суток, но все эти эффекты снимаются таблеткой парацетамола, которая не влияет на эффективность вакцинации», – добавил он.

    Также глава центра Гамалеи объяснил, за счет чего российская вакцина от коронавируса обладает долгосрочным эффектом. По его словам, это обусловлено тем, что она двухкомпонентная и вводится человеку два раза.

    «Первый раз, когда она вводится, вырабатывается высокое количество антител, но основное свойство вакцины – даже не столько выработать большое количество антител, сколько создать иммунологическую память на тот возбудитель, против которого мы проводим вакцинацию. Память создается тем, что после первой вакцинации мы делаем вторую, тот же самый геном коронавируса, который заключен в другую пустышку, в другое такси. Первый приехал на белом такси, а второй – на желтом такси», – пояснил академик.

    Со слов ученого, это делается для того, чтобы лишний раз не стимулировать нашу иммунную систему, которая белок, которым покрашено это условное «такси», тоже узнает как чужеродный.

    «Таким образом, мы словно во благо обманываем нашу иммунную систему, чтобы создать долгосрочную защиту», – заключил он.

    Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

    Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

    Подробная информация о российской вакцине от коронавируса опубликована на официальном сайте.


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