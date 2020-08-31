Прокуратуре Нидерландов не отдали российский отчет по крушению МН17

Прокуратура Нидерландов не смогла получить у Совбеза страны документы российской компании «Алмаз-Антей» по делу о крушении малайзийского Boeing из-за их засекреченности.

«Эти документы должен запросить следственный судья», – сказал председательствующий судья Хендрик Стинхейс, сообщает РИА «Новости».

Новый блок слушаний по делу о крушении рейса MH17 открылся в Нидерландах в понедельник.

Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска.

Однако российская компания «Алмаз-Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.