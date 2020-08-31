Косторной не разрешили перейти к Плющенко

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что переход чемпионки Европы Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко никто не разрешал.

«Никто ей перехода в другую школу не разрешил. А какие-то дополнительные санкции – это уже другой вопрос, я не готов к его обсуждению», – передает слова Лакерника «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что переход должен был быть совершен в установленные сроки.

Напомним, в мае 2020 года 15-летняя Александра Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко. Он, в свою очередь, подтвердил переход Трусовой в его тренерскую группу.

Позднее фигуристка Алена Косторная ушла от Тутберидзе, выдвинув «целый список девочек нон грата», с которыми не желала тренироваться на одной площадке. Ранее фигуристка заявляла, что Тутберидзе – «такой же человек, словно мама», а не «железная леди».

Между тем в начале июля Тутберидзе была признана победительницей в номинации «Лучший тренер» премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев раскритиковал уход двух спортсменок из группы Тутберидзе, назвав происходящее «гнусной историей».

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