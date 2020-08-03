В Москве ожидается переменная облачность, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в Москве составит 21–23 градуса тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 11 градусов. Ветер западный, 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться от 19 до 24 градусов тепла, возможен небольшой кратковременный дождь. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 8 градусов.