У «премьера» Косово выявили коронавирус

Тест «премьер-министра» непризнанного Косово Авдулаха Хоти на коронавирус показал положительный результат.

Хоти сообщил, что у него отсутствуют симптомы, «кроме легкого кашля». Он «проведет в самоизоляции две недели» и намерен «выполнять свои обязанности из дома».

Институт общественного здоровья в Приштине сообщает, что в Косово коронавирус выявлен у 8799 человек, из них 249 скончались, передает РИА «Новости».

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