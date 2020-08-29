Эмираты отменили экономический бойкот Израиля

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Заид Аль Нахайян издал указ об отмене экономического бойкота Израиля, сообщило эмиратское информационное агентство (ВАМ).

«Указ является частью усилий ОАЭ по расширению дипломатического и коммерческого сотрудничества с Израилем и представляет собой дорожную карту для начала совместного сотрудничества, ведущего к двусторонним отношениям путем стимулирования экономического роста и продвижения технологических инноваций», – передает ТАСС сообщение агентства.

Там добавили, что отмена экономического бойкота позволит частным предпринимателям и компаниям из ОАЭ осуществлять финансовые и торговые операции с израильским бизнесом. Также снимается запрет на ввоз, обмен, приобретение и продажу товаров из еврейского государства.

Напомним, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты при посредничестве США заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка Израиля и ОАЭ также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД