МВД Белоруссии подтвердило задержание 50 журналистов

В отделение милиции в Минске для проверки документов были доставлены порядка 50 журналистов, которые планировали освещать акцию протеста в столице, сообщили в МВД Белоруссии.

«Во время проведения несанкционированного мероприятия правоохранители доставили в Октябрьское РУВД Минска около 50 журналистов для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности», – отмечается на сайте МВД.

Ведомство подчеркнуло, что представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены.

«В отношении одного из журналистов составлен административный протокол, он также был отпущен. Еще один иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке», – говорится в сообщении.

Также в МВД сообщили, что на акциях протеста 27 августа были задержаны 114 человек.

Ранее сообщалось, что во время освещения акции протеста в Минске задержали ряд журналистов, в том числе фотокорреспондента ТАСС и корреспондента РИА «Новости». Посольство России проверяет информацию о задержании российских журналистов на площади Свободы в Минске.

Напомним, после президентских выборов в Белоруссии сообщалось о задержании ряда российских журналистов. К разрешению ситуации подключилось посольство России в Белоруссии. Позже журналистов отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу.

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев распорядился провести тщательную проверку по каждому факту насилия в отношении журналистов в ходе массовых акций.

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