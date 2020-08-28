Сбербанк решил участвовать в реализации инфраструктурных проектов Прикамья

Сбербанк примет участие в реализации инфраструктурных проектов Пермского края. Об этом председатель правления Сбербанка Герман Греф договорился с главой Пермского края Дмитрием Махониным.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия Сбербанка и краевого правительства по ряду ключевых направлений развития региона. Ранее было подписано соответствующее Соглашение о сотрудничестве, сообщается на сайте губернатора региона.

В частности, в рамках соглашения предполагается внедрение и развитие в Пермском крае новых цифровых технологий в рамках Национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», взаимодействие по реализации инвестиционных проектов, развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в Пермском крае.

Греф отметил потенциал развития цифровых технологий в Пермском крае.

«Работа с регионами является одной из важнейших задач Сбербанка, а в части цифровизации и развития в них новых технологий, фактически, нашей миссией. Ведь именно внедрение инноваций сегодня позволяет качественно и быстро изменить уровень жизни в любом городе и регионе. Мы всегда рады делиться опытом, наработками и экспертизой в области цифровых решений для улучшения качества жизни людей по всей нашей большой стране», – отметил он.

По его словам, Пермский край давно активно использует цифровые технологии в сфере государственного управления, а благодаря новым совместным проектам, которые обсуждались сегодня на встрече, активное развитие получит и образовательная среда региона.

Во время встречи стороны договорились об участии Сбербанка в реализации крупных инфраструктурных проектов региона. Например, Сбербанк может помочь в строительстве конгрессно-выставочного центра, а также принять участие в создании мастер-плана и документации проекта «Зеленое кольцо».

Напомним, «Зеленое кольцо» подразумевает комплексное благоустройство береговых территорий малых рек Перми: Егошихи и Данилихи, а также благоустройство Черняевского леса. По инициативе главы региона Дмитрия Махонина проект включен в список приоритетных программы «Пермь-300».

«Пермский край имеет все ресурсы и амбиции, чтобы стать одной из IT-столиц России. У нас уже трудится порядка 25 тыс. айтиспециалистов, есть планы по развитию информационных технологий, а значит – и появление новых рабочих мест в IT-секторе. В качестве партнера в этих начинаниях нам хотелось бы видеть Сбербанк. Это позволит развивать компетенции, использовать цифровые платформы и новые цифровые продукты, которые Сбербанк уже разработал, и мы можем их внедрять, например, в образование, медицину», – отметил Махонин.

Сбербанк и дальше готов поддерживать финансовыми и организационными ресурсами приоритетные проекты края, реализуемые в том числе с привлечением механизма государственно-частного партнерства.

Также совместно с правительством Пермского края планируется создать рабочие группы для продвижения проектов ГЧП в сфере ЖКХ, ТБО, образования, здравоохранения, социальной сферы.