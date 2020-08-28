На МКС могут отправить первый полностью российский экипаж

Первый в истории Международной космической станции экипаж, состоящий только из российских космонавтов, может полететь на корабле «Союз МС-18» весной 2021 года, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«В экипаж «Союза МС-18» предлагается включить трех российских космонавтов: Олега Новицкого, Петра Дуброва и Андрея Борисенко», – сообщил источник РИА «Новости».

Предыдущий полностью российский экипаж в составе Сергея Залетина и Александра Калери отправился на корабле «Союз ТМ-30» на орбитальную станцию «Мир» в апреле 2000 года. К МКС экипажи из только российских космонавтов не летали.

По словам источника, необходимость отправки полностью российского экипажа связана с ожидающимся в апреле 2020 года прилетом на МКС нового российского модуля «Наука», что потребует выполнения множества работ, в том числе выходов в открытый космос, для ввода его в эксплуатацию.

В Роскосмосе заявили, что пока состав экипажа не утвержден.

В августе 2019 года Центр подготовки космонавтов им. Гагарина рассказал, кто из российских космонавтов полетит на МКС на кораблях «Союз МС-17» и «Союз МС-18».

В качестве членов экспедиции МКС-65/66 были указаны Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. В качестве дублеров названы Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Участниками экспедиции МКС-67/68 были названы дублеры предыдущей миссии. Дублерами на МКС-67/68 стали Олег Новицкий и Петр Дубров.

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