Вирусологи оценили вероятность распространения коронавируса по канализационным трубам

В квартиру, где постоянно живут люди, коронавирус не может проникнуть по трубам, поэтому беспокоиться не о чем, к тому же такая версия распространения выглядит маловероятной, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные вирусологи.

Китайские ученые выяснили, что коронавирус может распространяться по канализационным трубам. Они пришли к такому выводу, поскольку обнаружили следы вируса в ванной комнате давно пустующей квартиры. Уточняется, что ранее инфекция была выявлена у всех членов семьи, проживающих этажом ниже.

«Всем известно, что когда труба уходит от ванной или раковины, то она делает изгиб. В нем всегда находится вода, это называется гидрозатвор. Благодаря ему, в квартиру из канализации не попадают дурные запахи. Но если долго не пользоваться краном, то вода там постепенно пересыхает», – говорит ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Он объясняет, что из-за полного осушения трубы от воды, вирус, вместе с другими газами действительно мог попасть в квартиру. При этом он подчеркнул, что в помещении, где постоянно живут люди, подобного произойти просто не может, поскольку вода попросту ничего не пропустит.

Другой вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев посчитал данное заявление китайских ученых вовсе ошибочным.

«Мне трудно представить реальность такой «миграции» вируса с нижнего этажа на верхний. По-моему, какая-то фантазия, что-то маловероятное. Китайцам просто показалось, либо у этого есть какое-то другое объяснение», – уверен Зуев.

Ранее бывший главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Николай Малышев в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал, какие правила стоит соблюдать школьникам, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией.