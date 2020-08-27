Китайские ученые предупредили о новом пути распространения коронавируса

Коронавирус может распространяться по трубам, заявили китайские ученые после обнаружения COVID-19 в давно пустующей квартире.

Следы вируса были обнаружены в ванной комнате на раковине, смесителе и ручке душевой кабины. Квартира давно пустовала, ученые предположили, что вирус способен распространятся по канализационным трубам. Выявлен новый путь распространения был еще в феврале. У пяти членов семьи, которая проживает этажом ниже, был обнаружен коронавирус, передает «Царьград».

Таким же образом может перемещаться патоген, вызывающий атипичную пневмонию. Исследователи вспомнили о вспышке заболевания в жилом комплексе Сямэнь Гарденс в Гонконге в 2003 году. Тогда болезнь нашли у 329 жителей дома, 42 человека умерли. Это объяснили тем, что канализационные газы могут идти вверх по трубам, если в них недостаточно воды.

Ранее ученым удалось выделить живой SARS-CoV-2 из фекалий вирус-положительных пациентов, что повышает вероятность передачи инфекции через вдыхание частиц отходов жизнедеятельности.