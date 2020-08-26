Инфекционист рассказал, как обезопасить учащихся от COVID-19 в школе

Чтобы не заболеть и не заразить окружающих, школьникам следует по-прежнему соблюдать социальную дистанцию, носить медицинские маски, регулярно проводить гигиенические процедуры, а также избегать контактов с больными, заявил газете ВЗГЛЯД бывший главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Николай Малышев.

Министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с членами правительства сообщил президенту Владимиру Путину, что все школы, а также детские сады и вузы готовы к началу нового учебного года. Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь рассказала, что с 1 сентября в России начнет работать проект по отслеживанию заболеваемости коронавирусом среди школьников и студентов.

«Дети – категория, которая наименее подвержена коронавирусной инфекции. Но, естественно, не стоит забывать о масках, которые школьники могут носить по пожеланию родителей, социальной дистанции. Перчатки носить даже не предлагаю, потому что это не будет соблюдаться, но почаще следует мыть руки. В основном остаются прежние требования», – говорит Малышев.

Инфекционист напоминает, что школьникам следует всячески избегать контактов с больными, чтобы не заразиться самим и не стать переносчиками вируса. Он также подчеркивает, что есть большое множество и других заболеваний, о которых также не стоит забывать.

«Учителя будут ходить строго в масках. К тому же уроки у детей будут проходить в одном и том же кабинете, за исключением химии. Сделано все возможное, чтобы минимизировать шанс распространения инфекции. Конечно, контактов друг с другом будет сложно избежать в одном классе, но следует хотя бы нарочно не сокращать эту дистанцию», – рекомендует Малышев.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев в комментарии газете ВЗГЛЯД призвал детей не бояться коронавирусной инфекции и с 1 сентября идти в школу.