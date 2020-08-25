Академик РАН: Детям не стоит бояться идти в школу 1 сентября

Дети практически не болеют COVID-19, а общая ситуация с вирусом по стране стабильна, поэтому Минпросвещения правильно поступает, что не переносит начало учебного года, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией в стране предложил перенести учебный год на 1 октября. В Министерстве просвещения ответили, что такой необходимости нет, и учебный год во всех российских регионах начнется с 1 сентября, с сохранением календарного учебного плана и единым образовательным пространством.

«Минпросвещения правильно делает, что не переносит начало учебного года на месяц позже. Германия в этом плане хорошо сказала, что самое тяжелое последствие от коронавируса и режима самоизоляции – это то, что дети не получили полноценного образования», – говорит Зверев.

Он подчеркивает, что задержка начала учебного года ничем не обоснована, поскольку в стране достаточно стабильная ситуация с вирусом. К тому же вирусолог уверен, что за месяц ничего не изменится, поэтому данные перемены не нужны.

«Почему октябрь лучше, чем сентябрь? Дети все-таки не болеют. Только нужно будет обратить внимание на тех школьников и студентов, которые имеют какие-то хронические заболевания, чтобы в случае чего инфекция так тяжело не протекала. Просто стоит быть предельно внимательными, соблюдать все правила, по которым мы за это время научились жить, вот и все. Бояться нечего», – советует Зверев.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, все школы обязали предусмотреть возможность перехода на дистанционное обучение. Родителям учеников московских школ разрешили самостоятельно принять решение о дистанционном или очном формате обучения для детей.