Голикова доложила Путину о системе мониторинга коронавируса в школах

С начала учебного года в России начнет работать проект по отслеживанию заболеваемости коронавирусом среди школьников и студентов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

«По нашему решению с 1 сентября будет запущен дополнительный проект по мониторингу инфицированности возбудителем COVID-19 среди школьников и студентов», – сообщила Голикова, передает РИА «Новости».

В ходе мониторинга планируется обследовать три тысячи клинически здоровых человек в десяти российских регионах.

«Хочу сразу сказать, что полученные результаты, возможно, приведут к увеличению числа случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, но это не должно вызывать обеспокоенности, так как своевременное выявление инфицированных лиц необходимо для оценки обстановки и своевременного принятия решения», – пояснила Голикова.

Вице-премьер сообщила, что с началом учебного года в школы, вузы и дошкольные учреждения придут 30,6 млн детей и студентов. По ее словам, с учетом такого числа учеников необходимо строго соблюдать все меры безопасности.

В ходе совещания министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков доложили президенту, что все школы, детские сады и вузы в России готовы к началу нового учебного года.