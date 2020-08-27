Эксперты ФоРГО предсказали итоги выборов в сентябре

Во всех 18 регионах, где проходят прямые выборы губернаторов, кампании идут по референдумным сценариям, следует из нового доклада Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) «Выборы высших должностных лиц субъектов РФ и депутатов региональных парламентов в 2020 году».

13 сентября избиратели будут оценивать кандидатов по практическим делам и способности решать социально-экономические проблемы.

Эксперты считают, что уровень поддержки ВРИО глав регионов в значительной степени зависит от эффективности демонстрации ими своих управленческих и лоббистских компетенций, а также от их умения выстраивать диалог с жителями, общественными силами региона. Причем оба эти фактора равнозначны – для уверенной победы нужно быть и технократом, и политиком, передает Ruposters.

Во всех регионах, где проходят выборы глав, кампании пока идут по референдумным сценариям. Основные причины: достижения действующих глав, обеспечившие им популярность, высокая эффективность при лоббировании интересов регионов и в борьбе со вспышками COVID-19, а также «нейтрализация потенциально наиболее опасных соперников через межпартийные сделки».

Эксперты ФоРГО приводят в качестве примера Татарстан, Брянскую и Ленинградскую области, где действующие главы обладают солидным авторитетом и высокой популярностью благодаря своим достижениям. К примеру, эффективным управленцем в борьбе со вспышками с COVID-19 показал себя врио главы Коми Владимир Уйба.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев получил поддержку после ликвидации последствий локальных катастроф. Главы Камчатского и Пермского краев, Архангельской и Калужской областей, Севастополя – это управленцы, как считают аналитики, умеющие лоббировать интересы своих регионов.

Авторы доклада подчеркивают, что в политическом сезоне 2020 года наиболее эффективной тактикой ведения избирательной кампании для врио губернаторов стала работа по социально-экономическим проблемам.

«Безоглядная вера в то, что вслед за сменой руководителя жизнь в регионе непременно улучшится, причем сразу, уступает место умному выбору адекватных администраторов и политиков», – утверждают эксперты.

В докладе авторы также дают прогнозы по выборам в региональные парламенты. По их мнению, во всех субъектах, где пройдет голосование, лидирующие места займет партия «Единая Россия». Такому результату, по мнению аналитиков, будут способствовать развитая инфраструктура ЕР, «встроенность» в работу местных органов власти, работа волонтеров в период карантина.

Что касается оппозиционных парламентских партий, то эксперты отмечают, что в этом они менее активны и эффективны в отборе и выдвижении кандидатов, чем в прошлую электоральную кампанию.

«Оппозиционные парламентские партии в этом году были несколько менее активны и эффективны (в части отбора и выдвижения кандидатов), чем в прошлом», – говорится в докладе

Эксперты также прогнозируют успехи некоторых других новых партий. Ожидается, что патриотическая партия «ЗА ПРАВДУ», основанная Захаром Прилепиным, преодолеет барьер в Калужской и/или Челябинской областях. В Коми, либо той же Челябинской области наверняка пройдет «Зеленая Альтернатива». Соответственно, эти партии, как и «Новые люди», получат «думские лицензии».