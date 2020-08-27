Эксперты ФоРГО предсказали итоги выборов в сентябре

Взгляд
27 августа, четверг  |  Последнее обновление — 16:01  |  vz.ru
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Экологический налог втягивает Европу в торговую войну

Европа готовит сильный удар по российским углеводородам Максим Богодвид/РИА Новости
Европа готова ввести новый углеродный налог, от которого пострадают поставщики нефти, газа и стального проката. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал эту меру «скрытым протекционизмом», ведь нововведение может поставить экспортеров в абсолютно неравные условия. Ущерб от налога оценивается в десятки миллиардов долларов ежегодно. Введение ответных мер означает по сути начало торговой войны. Подробности...
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Политические стартапы хотят говорить с избирателем на новом языке

<a href="https://riafan.ru/">riafan.ru</a>/Наталья Макеева
Новые политические партии России пытаются искать эффективные способы коммуникации с населением. И для этого они используют не только современные платформы и идеи, но и новый политический язык, не характерный для ветеранов российской политики. К такому выводу пришли политологи, социологи и сами лидеры новых партий в ходе круглого стола, посвященного политическим стартапам.  Подробности...
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Коронавирус наносит двойной удар

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – рассказал глава республики Телеканал «360°»/Youtube
Всемирная организация здравоохранения признала: увы, повторное заражение коронавирусом все-таки возможно. Чуть ранее диагноз COVID-19 был вторично поставлен высокопоставленному российскому чиновнику - главе Тывы. Прежде ученые говорили о стопроцентной гарантии получения иммунитета переболевшими. Новые данные открывают перед человечеством две перспективы, одна из которых безрадостна. Подробности...
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Российский патруль в Сирии поучил американцев уважению

Военные США спровоцировали ДТП в Сирии rusvesna. su1945/Youtube
В Сирии произошел инцидент с участием российских и американских военных. Автомобили военной полиции ВС РФ сорвали попытку американских броневиков блокировать движение патруля. При этом несколько военнослужащих США получили травмы, что дало повод Вашингтону выступить с обвинениями в адрес Москвы. Действительно ли была необходима столь жесткая реакция со стороны российских военных? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Если бы Зеленский был Трампом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский предлагает создать международную переговорную площадку, на которой будет обсуждаться статус Крыма. В России предложение номинального главы Украины высмеяли – а зря. Подробности...
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Абсурдный мир советской власти глазами маленького человека

Алексей Алешковский, сценарист
Метафизика советской власти непостижима без погружения в быт, о который разбилась даже любовная лодка ее главного поэта. Советская власть – «Титаник» и айсберг одновременно; энтелехия революции, которая убивает своих детей как Тарас Бульба – тем, чем она их породила. Подробности...
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Радиоэфир без боя сдан китайцам

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все это похоже на инопланетное нашествие – эти местные дикторы, которые фигачат на родном языке китайскую пропаганду. Я таких станций по Европе насчитал штук пятнадцать. С тоской пытался найти хоть одну русскоязычную. Нашел. И она тоже оказалась китайской. Подробности...
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Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

США повесят на Китай геноцид

Причерноморье в огне

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Эксперты ФоРГО предсказали итоги выборов в сентябре

    27 августа 2020, 15:25

    Текст: Елизавета Булкина

    Во всех 18 регионах, где проходят прямые выборы губернаторов, кампании идут по референдумным сценариям, следует из нового доклада Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) «Выборы высших должностных лиц субъектов РФ и депутатов региональных парламентов в 2020 году».

    13 сентября избиратели будут оценивать кандидатов по практическим делам и способности решать социально-экономические проблемы.

    Эксперты считают, что уровень поддержки ВРИО глав регионов в значительной степени зависит от эффективности демонстрации ими своих управленческих и лоббистских компетенций, а также от их умения выстраивать диалог с жителями, общественными силами региона. Причем оба эти фактора равнозначны – для уверенной победы нужно быть и технократом, и политиком, передает Ruposters.

    Во всех регионах, где проходят выборы глав, кампании пока идут по референдумным сценариям. Основные причины: достижения действующих глав, обеспечившие им популярность, высокая эффективность при лоббировании интересов регионов и в борьбе со вспышками COVID-19, а также «нейтрализация потенциально наиболее опасных соперников через межпартийные сделки».

    Эксперты ФоРГО приводят в качестве примера Татарстан, Брянскую и Ленинградскую области, где действующие главы обладают солидным авторитетом и высокой популярностью благодаря своим достижениям. К примеру, эффективным управленцем в борьбе со вспышками с COVID-19 показал себя врио главы Коми Владимир Уйба.

    Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев получил поддержку после ликвидации последствий локальных катастроф. Главы Камчатского и Пермского краев, Архангельской и Калужской областей, Севастополя – это управленцы, как считают аналитики, умеющие лоббировать интересы своих регионов.

    Авторы доклада подчеркивают, что в политическом сезоне 2020 года наиболее эффективной тактикой ведения избирательной кампании для врио губернаторов стала работа по социально-экономическим проблемам.

    «Безоглядная вера в то, что вслед за сменой руководителя жизнь в регионе непременно улучшится, причем сразу, уступает место умному выбору адекватных администраторов и политиков», – утверждают эксперты.

    В докладе авторы также дают прогнозы по выборам в региональные парламенты. По их мнению, во всех субъектах, где пройдет голосование, лидирующие места займет партия «Единая Россия». Такому результату, по мнению аналитиков, будут способствовать развитая инфраструктура ЕР, «встроенность» в работу местных органов власти, работа волонтеров в период карантина.

    Что касается оппозиционных парламентских партий, то эксперты отмечают, что в этом они менее активны и эффективны в отборе и выдвижении кандидатов, чем в прошлую электоральную кампанию.

    «Оппозиционные парламентские партии в этом году были несколько менее активны и эффективны (в части отбора и выдвижения кандидатов), чем в прошлом», – говорится в докладе

    Эксперты также прогнозируют успехи некоторых других новых партий. Ожидается, что патриотическая партия «ЗА ПРАВДУ», основанная Захаром Прилепиным, преодолеет барьер в Калужской и/или Челябинской областях. В Коми, либо той же Челябинской области наверняка пройдет «Зеленая Альтернатива». Соответственно, эти партии, как и «Новые люди», получат «думские лицензии».


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