Очевидцы рассказали подробности о пожаре в Останкинской башне в 2000 году

Наблюдавшие пожар Останкинской телебашни, который произошел ровно 20 лет назад, 27 августа 2000 года, рассказали, как развивались события во время ЧП.

После начала пожара в башню решились подняться несколько человек, рассказал каналу 360 руководитель производственно-технологического департамента ВГТРК, академик Российской академии телевидения Алексей Малинин.

«Был Вячеслав Мисюлин – руководитель башни – который, когда стали говорить, что там фидеры горят, предложил Олегу Добродееву (занимавшему тогда пост председателя ВГТРК – прим. ВЗГЛЯД) подняться на башню и показать ему, что это за фидеры. В итоге это чуть ли не закончилось плохо – Олег рассказывал, что они залезли туда внутрь, и в тот момент начали падать ошметки изоляции фидеров вниз, пробили промежуточные противопожарные щиты. И Добродеев с Мисюлиным оказались фактически заперты в башне – хорошо, что Мисюлин все-таки знал башню как свои пять пальцев, и он Олега оттуда вывел», – сказал Малинин.

В это время руководитель пожарной бригады Владимир Арсюков решил лично на скоростном лифте к системе с насосами и бассейном, из которого по какой-то причине не поступала вода.

Вместе с ним отправились слесарь-ремонтник Александр Шипилин и 24-летняя лифтерша Светлана Лосева. Лифту не удалось доехать до места – на высоте 250 метров начали гореть тросы, в кабину лифта проник едкий дым. Кабина через некоторое время рухнула вместе с пассажирами.

Радиоведущий, журналист и сценарист Алексей Самолетов, проводивший в тот день прямую трансляцию у башни, сообщил, что строение могло рухнуть.

«Мы только что вышли из прямого эфира, когда ко мне подошел оператор и сказал, что у нас проблемы и сказал подойти к камере и посмотреть. На каждой камере в маленьком мониторе есть крест горизонтали и вертикали, по которому операторы определяют сбалансирована камера относительно горизонта или нет», – сказал Самолетов.

По его словам, камеры стояли на абсолютно ровной поверхности, в абсолютно выставленной вертикали по отношению к башне. «Мы увидели отклонение верха башни от оси на недопустимый уровень – мы поняли, что начали рваться тросы и возникла угроза обрушения башни», – указал журналист.

Кадры с наклоном башни и прогаром тросов показали в эфире, после чего МЧС начали тушить башню другим способом, при помощи инертного газа.

Напомним, пожар Останкинской телебашни длился с 27 по 28 августа 2000 года. ЧП считается одной из крупнейших техногенных катастроф в Москве после распада СССР. В результате пожара погибли три человека.