Названа причина пожара в лесах под Анапой

Лесной пожар на территории заповедника «Утриш» в Краснодарском крае начался из-за неосторожного обращения с огнем, заявил глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

«В ближайшее время на территории заповедника начнут работать следователи, основная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, то есть опять человеческий фактор», – цитирует Еникеева ТАСС.

По словам представителя ведомства, на территории региона приняли все меры, которые предполагает действующий закон о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Для ликвидации возгорания привлекались местные, региональные и муниципальные службы, МЧС. Также проводилась эвакуация туристов из зоны возможного воздействия этой чрезвычайно ситуации.

24 августа в Анапе между двумя поселками Большой и Малый Утриш произошло возгорание лесной подстилки. Огонь перешел на территорию заповедника «Утриш». Пройденная огнем площадь составила порядка 130 га. Сложность заключалась в труднодоступности местности, сильном ветре и засухе. Для тушения привлекалась авиация.

Пожар удалось потушить вечером 26 августа.

В регионе действовали четыре природных пожара: в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийские.

Из кемпингов в окрестностях заповедника «Утриш» проводилась массовая эвакуация туристов.

Правоохранительные органы провели проверку сообщений о взимании платы капитанами судов, привлеченных к спасению, за эвакуацию туристов из зоны пожара под Анапой.