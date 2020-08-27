В Госдуме предложили упразднить Пенсионный фонд

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов после нарушений, выявленных Счетной палатой (СП), призвал ликвидировать Пенсионный фонд России и платить пенсии напрямую из бюджета.

«Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами. Необходимо отказаться от посредничества ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета», – передает ТАСС слова Миронова.

По его словам, затраты фонда на штат, офисы и IT-инфраструктуру себя не оправдывают. «Зачем платить безумные деньги за базу данных ПФР, если она работает с такими чудовищными ошибками, из-за которых у человека могут отнять половину пенсии? Проще воспользоваться готовой инфраструктурой и базой той же ФНС [Федеральной налоговой службы]», – считает глава справороссов.

В Счетной палате России сообщили, что доплаты к пенсиям не осуществлялись более чем в 53% случаях в 2017–2019 годах. После аудита пенсионерам было доплачено 2,2 млн рублей. Кроме того, сведения о стаже не отображены на счетах почти 40 тыс. россиян за 2017–2018 годы.