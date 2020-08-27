Курс доллара обновил апрельский максимум Рубль снизился к доллару 27 августа 2020, 10:07 Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,21%, до отметки 75,54 руб., курс евро прибавил 0,18%, достигнув 89,4 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС. К 10.05 американская и европейская валюты уже торговались в «красной» зоне. Так, курс доллара снижался до 75,34 руб. (-0,06%), а курс евро – до 89,05 руб. (-0,21%). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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