ОНФ подготовил систему контроля за бесплатным питанием в школах

Взгляд
26 августа, среда  |  Последнее обновление — 20:02  |  vz.ru
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Белорусские предприятия могут уйти с молотка

В свое время КАМАЗ хотел объединиться с МАЗом Егор Еремов/РИА «Новости»
Перед Белоруссией замаячил риск дефолта по государственным долгам. Политический кризис в стране на фоне сложной экономической ситуации в мире привел к падению валютных поступлений. Россия – главный кредитор соседа, Минск должен Москве почти 8 млрд долларов. При этом в казне у Лукашенко валюты почти нет, но у России есть интерес к белорусской промышленности. Подробности...
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Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

Лукашенко рассудил, что Белоруссия может неплохо заработать на российско-украинской ссоре Петр Сивков/ТАСС
Министерства иностранных дел Белоруссии и Украины обменялись резкими заявлениями по теме белорусских протестов. Отношения двух стран, еще недавно балансировавшие на грани дружеских, скатываются в откровенно враждебные. Удивительно то, что враждебность демонстрирует в основном Киев, а Минск лишь огрызается в ответ. Почему? Подробности...
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Коронавирус наносит двойной удар

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – рассказал глава республики Телеканал «360°»/Youtube
Всемирная организация здравоохранения признала: увы, повторное заражение коронавирусом все-таки возможно. Чуть ранее диагноз COVID-19 был вторично поставлен высокопоставленному российскому чиновнику - главе Тывы. Прежде ученые говорили о стопроцентной гарантии получения иммунитета переболевшими. Новые данные открывают перед человечеством две перспективы, одна из которых безрадостна. Подробности...
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Зачем автомат президенту Белоруссии

Штурм дворца Лукашенко мог сорваться из-за отключения интернета кадр из видео
В воскресенье Александр Лукашенко стал объектом критики, когда появился в президентской резиденции в военной форме и с автоматом. Его сопровождал вооруженный и облаченный в каску и бронежилет сын. Противники президента сочли такое поведение Лукашенко чрезмерным: оппозиция не собиралась устраивать нападения на правительственные объекты. Впрочем, по другим данным, штурм президентского дворца все же готовился. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Радиоэфир без боя сдан китайцам

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все это похоже на инопланетное нашествие – эти местные дикторы, которые фигачат на родном языке китайскую пропаганду. Я таких станций по Европе насчитал штук пятнадцать. С тоской пытался найти хоть одну русскоязычную. Нашел. И она тоже оказалась китайской. Подробности...
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Русской традиции бить немцев на их территории – 285 лет

Тимур Шерзад, журналист
26 августа 1735 года русские регулярные войска впервые вышли к реке Рейн, пройдя сквозь все германские земли. В тот раз они шли на помощь немцам, но вскоре русско-германские отношения заиграли совсем другими красками. Подробности...
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У каждого оппозиционера есть свои скелеты в шкафу

Павел Данилин, политолог
Если с поля выбывает фигура Навального, занять его место будет очень много желающих, но при этом явно не имеющих на то особых оснований политиков. Что означает жесточайшую внутривидовую борьбу, которая, очевидно, не будет подковерной. Подробности...
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США повесят на Китай геноцид

Причерноморье в огне

Лукашенко не случайно вооружился автоматом

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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    ОНФ подготовил систему контроля за бесплатным питанием в школах

    26 августа 2020, 19:25

    Президент и лидер Общероссийского Народного фронта Владимир Путин на совещании с правительством обсудил подготовку образовательных учреждений к учебному году и обеспечение всех школьников младших классов горячим питанием.

    Министр просвещения Сергей Кравцов доложил президенту, что контроль за реализацией этого поручения ведется вместе с Народным фронтом, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Как эти решения будут реализованы и отлажены на практике, начиная с 1 сентября, проконтролируем вместе с Общероссийским народным фронтом. Все необходимые ресурсы и рычаги у нас для этого есть», – отметил министр Кравцов в своем докладе.

    «Мы уже несколько месяцев осуществляем контроль над запуском системы горячего питания в начальной школе для учеников 1-4 классов со всеми вовлеченными в этот процесс сторонами. В частности, буквально в конце июля на площадке исполкома ОНФ состоялся всероссийский онлайн-форум «Про питание», в котором приняли участие представители Министерства просвещения, ФАС России, Роспотребнадзора, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, а также представители учебных заведений и родительского сообщества со всей страны. В рамках форума мы особо подчеркнули важность качественной реализация соответствующего поручения президента», – отметил координатор бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта.

    ОНФ с 1 сентября будет контролировать запуск системы уже в масштабах страны, и то, как поручение будет исполняться на практике. У организации есть соответствующие алгоритмы по предыдущему мониторингу реализации школьных продуктовых наборов в период пандемии.

    «В ближайшее время мы запустим горячую линию для обратной связи с регионами, получим первую информацию и начнем работу по контролю нарушениями в сфере питания детей в образовательных организациях во всех регионах по линии ОНФ. В этот предметный контроль будут включены наши активисты, эксперты, представители контролирующих органов, родительских комитетов, учебных заведений на местах. И, как мы уже говорили, к концу года нами будет подготовлен соответствующий доклад лидеру движения Владимиру Путину, в котором на конкретных примерах будет рассказано, где и как было реализовано его поручение по обеспечению школьников начальных классов горячим питанием со всеми выкладками, цифрами и выводами», – добавил член ОНФ.

    Завершает подготовку к началу учебного года и система высшего образования. Большинство вузов сохранило цены на обучение на уровне прошлого года, но отдельные учебные заведения все же допустили отступление от рекомендаций.

    «В рамках подготовки к учебному году мы проанализировали ситуацию по каждому вузу и видим ситуацию в целом. В этом вопросе мы тесно взаимодействуем с Общероссийским народным фронтом. Несколько дней назад они (ОНФ – прим. ВЗГЛЯД) передали нам соответствующую информацию, дали обратную связь», – доложил министр науки и высшего образования Валентин Фальков.

    По его словам, «с каждым таким вузом и его учредителем проведена работа, и на сегодняшний день стоимость скорректирована до уровня 2019 года».

    «Совместно с Общероссийским народным фронтом мы продолжим мониторинг ситуации», – добавил Фальков.

    «Президент еще в мае, заранее, призвал вузы страны с пониманием отнестись к материальному положению выпускников, не задирать стоимость обучения и зафиксировать ее на уровне 2019 года, подчеркнула. ОНФ, со своей стороны, провел большую и кропотливую работу, чтобы выявить все случаи, когда призыв президента не был услышан и увеличение стоимости обучения лишает возможности получить высшее образование тех молодых людей, которые уже ориентированы на выбор конкретной профессии. Хочется с удовлетворением отметить, что Министерство науки и высшего образования на основании нашей информации оперативно провело переговоры с учредителями таких вузов и приняло меры, чтобы стоимость вернулась в прежние границы. Нужно сказать и о том, что вузы, поднявшие стоимость обучения, в подавляющем большинстве региональные, для которых ситуация пандемии особенно осложнила экономическую деятельность и вызвала дополнительные незапланированные расходы. Президент учел и эти обстоятельства и попросил федеральное министерство не только конкретные случаи разобрать, но и оказать им необходимую материальную поддержку. Вот такая слаженная работа по защите права на образование, реально действующий механизм общественно-государственного взаимодействия должен и дальше использоваться для решения возникающих вызовов и угроз», – сказала сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

    Ранее ОНФ провел мониторинг стоимости обучения в 142 государственных вузах федерального и регионального уровня. В целом среди проверенных вузов повышение платы за год оказалось незначительным – в среднем 3,23%. Однако в отдельных случаях ОНФ выявил повышение стоимости обучения на некоторых специальностях, которое составило несколько десятков процентов, как для первокурсников, так и для тех, кто учится уже на третьем и четвертом курсах. В список, где стоимость образования увеличилась более чем на 30%, попали 18 вузов. Первым в списке оказался Московский государственный областной университет, в котором стоимость обучения за год (бакалавиат, педагогическая специальность) выросла на 110,5%.


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