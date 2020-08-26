Пермский край и Газпром подписали программу газификации до 2025 года

Глава Пермского края Дмитрий Махонин и председатель правления Газпрома Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период (2021-2025 год).

По словам Миллера, инвестиции компании в газификацию Пермского края предусмотрены в объеме более 8,8 млрд руб. Это в 3,7 раза больше по сравнению с предыдущей пятилетней программой (до конца 2020 года).

Газпром направит средства, в том числе, на строительство 24 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 468 км. В результате будут созданы условия для газификации около 10,5 тыс. домовладений в 78 населенных пунктах, говорится в сообщении на сайте правительства Пермского края.

Например, новые сети будут построены к селам Кузнечиха и Комарово (Осинский район), Покровское (Нытвенский район), к селу Они и поселку Майкор (Юсьвинский район) и другим, а также в Куединском, Лысьвенском, Чайковском, Юсьвинском, Верещагинском, Сивинском, Пермском, Суксунском, Еловском, Карагайском, Кишертском, Большесосновском и Очерском районах и округах Прикамья.

Программа газификации до конца 2025 года предусматривает подключение к газу 60 котельных и предприятий. Например, возможность использования газа получат «Протон», «Пермские моторы», Южный рудник ПАО «Уралкалия», ООО «Новомет-Пермь».

Глава Прикамья обозначил, что правительство региона берет на себя обязанности по строительству 385,9 км внутрипоселковых газопроводов и подготовку более 60 котельных к приему газа. Общая стоимость строительства – 1,5 млрд руб. По словам Махонина, перевод котельных на газ снизит нагрузку на коммунальную инфраструктуру и бюджеты территорий.

«Газификация – великое дело. Регион стремится увеличивать темпы газификации, готов к расширению программы газификации. Например, мы решили, что газопроводы должны строиться до фасада дома, чтобы жители не думали, как завести газ в дом, а устанавливали оборудование и начинали им пользоваться. Самое важно, чтобы газ появился на конфорке и в котле – это реальный результат программы газификации», – подчеркнул Махонин и добавил, что регион намерен продолжить переговоры с «Газпромом» по включению в программу газификации дополнительных газопроводов.

Газпром и Пермский край много лет ведут совместную работу по газификации региона. С 2005 года уровень газификации края вырос на 8,2% и на 1 января 2020 года достиг 69,8%.