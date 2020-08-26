Глава Ростовской области озвучил ключевые задачи по развитию региона

Взгляд
26 августа, среда  |  Последнее обновление — 17:07  |  vz.ru
Разделы

Белорусские предприятия могут уйти с молотка

В свое время КАМАЗ хотел объединиться с МАЗом Егор Еремов/РИА «Новости»
Перед Белоруссией замаячил риск дефолта по государственным долгам. Политический кризис в стране на фоне сложной экономической ситуации в мире привел к падению валютных поступлений. Россия – главный кредитор соседа, Минск должен Москве почти 8 млрд долларов. При этом в казне у Лукашенко валюты почти нет, но у России есть интерес к белорусской промышленности. Подробности...
Перейти в раздел…

Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

Лукашенко рассудил, что Белоруссия может неплохо заработать на российско-украинской ссоре Петр Сивков/ТАСС
Министерства иностранных дел Белоруссии и Украины обменялись резкими заявлениями по теме белорусских протестов. Отношения двух стран, еще недавно балансировавшие на грани дружеских, скатываются в откровенно враждебные. Удивительно то, что враждебность демонстрирует в основном Киев, а Минск лишь огрызается в ответ. Почему? Подробности...
Перейти в раздел…

Коронавирус наносит двойной удар

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – рассказал глава республики Телеканал «360°»/Youtube
Всемирная организация здравоохранения признала: увы, повторное заражение коронавирусом все-таки возможно. Чуть ранее диагноз COVID-19 был вторично поставлен высокопоставленному российскому чиновнику - главе Тывы. Прежде ученые говорили о стопроцентной гарантии получения иммунитета переболевшими. Новые данные открывают перед человечеством две перспективы, одна из которых безрадостна. Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем автомат президенту Белоруссии

Штурм дворца Лукашенко мог сорваться из-за отключения интернета кадр из видео
В воскресенье Александр Лукашенко стал объектом критики, когда появился в президентской резиденции в военной форме и с автоматом. Его сопровождал вооруженный и облаченный в каску и бронежилет сын. Противники президента сочли такое поведение Лукашенко чрезмерным: оппозиция не собиралась устраивать нападения на правительственные объекты. Впрочем, по другим данным, штурм президентского дворца все же готовился. Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Радиоэфир без боя сдан китайцам

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все это похоже на инопланетное нашествие – эти местные дикторы, которые фигачат на родном языке китайскую пропаганду. Я таких станций по Европе насчитал штук пятнадцать. С тоской пытался найти хоть одну русскоязычную. Нашел. И она тоже оказалась китайской. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Русской традиции бить немцев на их территории – 285 лет

Тимур Шерзад, журналист
26 августа 1735 года русские регулярные войска впервые вышли к реке Рейн, пройдя сквозь все германские земли. В тот раз они шли на помощь немцам, но вскоре русско-германские отношения заиграли совсем другими красками. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

У каждого оппозиционера есть свои скелеты в шкафу

Павел Данилин, политолог
Если с поля выбывает фигура Навального, занять его место будет очень много желающих, но при этом явно не имеющих на то особых оснований политиков. Что означает жесточайшую внутривидовую борьбу, которая, очевидно, не будет подковерной. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Причерноморье в огне

Лукашенко не случайно вооружился автоматом

Белорусская оппозиция проигрывает

Перейти в раздел…

В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
Подробности...

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины в российской армии. Вы согласны с этим утверждением?
  • Да, дедовщина искоренена

  • Нет, еще имеют место проявления дедовщины
Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию?
  • Да, оппозиция перейдет к уличным столкновениям

  • Нет, оппозиция продолжит мирные протесты
Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
  • Самодеятельностью СБУ

  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Германия назначила нового координатора по России
    Кремль не увидел причин для ухудшения отношений с Западом из-за Навального Медведев предупредил об опасности для России углеродного налога ЕС Британия может вдвое сократить число закупаемых у США истребителей F-35 Суд конфисковал у норвежского ученого волосы российских студенток
    Тихановская высказалась о возможности переговоров с Россией Глава МИД Литвы обратился к белорусскому коллеге на русском Готовивший похищение ополченца ДНР отказался давать показания Глава МВД Франции встал на защиту загорающих топлес
    В США назвали «страшные» последствия избрания Байдена президентом В Совфеде объяснили провал США в Совбезе ООН Украинский храм оказался в бедственном положении из-за санкций Киева против РФ Британцы внесли два российских автомобиля в список самых долгоживущих

    Главная тема


    Коронавирус наносит двойной удар

    Нобелевский лауреат


    Белорусская писательница Светлана Алексиевич захотела помощи от России

    Заявление Клинтон


    В России заявили о подготовке «цветной революции» в США

    «всякая ерундистика»


    В России отказались по примеру Украины узаконивать «инженерок»

    Видео

    шпионская история


    Дипломатический скандал между Россией и Австрией похож на дань моде

    Карликовое государство


    Лихтенштейн пересмотрел итоги Второй мировой войны

    хронический кризис


    Белорусский социализм готовится к смерти

    победа оппозиции


    Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

    центр жизненных интересов


    Глеб Простаков: Белоруссию от госпереворота спасет отсутствие олигархов

    быть первыми


    Дмитрий Грунюшкин: России очень нужны еще 20 лет покоя

    управляемые перевороты


    Геворг Мирзаян: Белоруссия ставит точку в цветных революциях

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию?

    Глава Ростовской области озвучил ключевые задачи по развитию региона

    26 августа 2020, 16:40

    Текст: Елизавета Булкина

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев впервые обратился с бюджетным посланием к главам муниципалитетов, депутатскому корпусу и правительству региона. В бюджетном послании глава региона определил ключевые целевые установки и параметры бюджетной политики на три года.

    Губернатор подчеркнул, что необходимо перейти от антикризисных мер к обеспечению устойчивого роста по всем направлениям экономики и социальной сферы. Главная цель при этом – повышение качества жизни на Дону.

    «Задача не просто в кратчайшие сроки переломить ситуацию, сложившуюся в результате пандемии коронавируса, а запустить долгосрочные структурные изменения в экономике и в социальной сфере региона. Для этого предстоит сделать взвешенную перезагрузку бюджета для выполнения социальных обязательств. Ключевой приоритет – человек и его благополучие», – приводятся слова Голубева на сайте правительства региона.

    Первая и основная часть послания посвящены развитию социальной поддержки различных категорий граждан: от молодых семей до пожилых людей. Предложены меры в сфере соцзащиты, здравоохранения, образования, спорта, культуры.

    Так, Голубев сохранил региональный материнский капитал, несмотря на все существующие трудности. Более того, по инициативе губернатора действие данной меры поддержки семей с детьми продлено до конца 2026 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Кроме того, губернатор отметил, что срок действия новых правил оказания адресной помощи будет продлен до конца года.

    За временной адресной помощью вправе обратиться люди, семьи, если среднедушевой доход ниже полутора прожиточных минимумов, то есть меньше 15 тыс. рублей. Глава региона принял решение оставить без изменения нижний порог размера помощи.

    «Что же касается минимального размера такой временной адресной помощи, то планка в 10% прожиточного минимума, а это 1 035 рублей, должна стать постоянной», – сказал он.

    Голубев заявил, что доля поддержки населения в форме соцконтрактов должна возрасти на 34%.

    «Для тех, кто здоров и трудоспособен, социальный контракт должен стать основной формой поддержки со стороны государства. На Дону уже заключено свыше 5 тыс. таких контрактов. Практика показала, что такой вид поддержки дает устойчивый рост доходов семей. Доля такой поддержки должна вырасти в разы – не 4% получателей соцпомощи, как в 2019 году, а 34 %», – сказал губернатор.

    Он также обозначил цель бюджетной политики в социальной сфере – устойчивый выход малоимущих из категории «бедных». Таким семьям необходимо «давать не рыбу, а удочку», уверен глава региона. Такой «удочкой» может стать адресная помощь в виде социального контракта – деньги государства взамен на обязательство получить образование, трудоустроиться, основать свое небольшое дело или обустроить личное подсобное хозяйство.

    Вместе с тем, губернатор не допустил сокращения числа донских семей, получающих субсидии по оплате услуг ЖКХ. 

    «Сегодня субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг получают более 116 тысяч донских семей. В среднем это полторы тысячи рублей в месяц. Дается субсидия тем, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают уровень в 20% общего дохода семьи. Мне предлагают поднять этот порог до 22%. Как в большинстве других регионов. Такое решение позволит сэкономить сотни миллионов. Но оно точно ухудшит и без того непростое положение тысяч донских семей. Мы на это не пойдем. Точка», – подчеркнул Голубев.

    Отмечается, что губернатор лично контролирует оказание донским семьям с детьми всех федеральных мер социальной поддержки

    Также в ходе бюджетного послания Голубев распорядился создать на Дону не менее 10 тыс. школьных и 3 тыс. дошкольных мест. Глава региона назвал приоритетными задачи по развитию образованию, поддержке детей, заботе о будущем поколении.

    «По-прежнему в ряде территорий, преимущественно в больших городах, остаются переполненными школы и детские сады. Их необходимо разгрузить. Для этого потребуется создать новые места – не менее 10 тыс. школьных и 3 тыс. дошкольных мест. Построить 12 школ и 43 детских сада», – уточнил Голубев.

    Губернатор отметил, что к возможностям развития все дети должны иметь равный доступ, независимо от места жительства ребенка или состояния его здоровья.

    «За три года в сельских школах необходимо открыть не менее 250 образовательных центров «Точка роста». Численность школьников, охваченных программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей должна превысить 90%», – подчеркнул глава региона.

    Губернатор также поручил переоборудовать все коррекционные школы региона. В прошлом году такая работа была проведена в 10 коррекционных школах, где были созданы современные мастерские для освоения востребованных трудовых профессий.

    Вместе с тем, по решению Голубева бесплатным школьным питанием будут обеспечены все 190 тыс. учеников младших классов Дона.

    Губернатор также затронул вопрос медицинской помощи. Он распорядился увеличить охват пожилых людей профилактическими медицинскими осмотрами – не реже одного раза в год. На развитие социальной помощи пожилым и тем, кто оказался в сложной ситуации, будет дополнительно выделено более 2 млрд рублей.

    Важными приоритетами губернатор считает развитие донской медицины и решение существующих в системе здравоохранения кадровых проблем.

    Планируется дополнительного создать еще три центра амбулаторной онкологической помощи в городах Батайск, Миллерово и Белая Калитва. Будут сохранены темпы замены устаревших фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Задача-минимум на ближайшие годы – 73 новых ФАПа и 19 амбулаторий.

    Голубев поручил правительству региона предложить комплекс мер, которые позволят привлечь 2 тыс. медицинских специалистов в первичное звено здравоохранения. Этот вопрос глава региона взял на личный контроль.

    Еще один заметный блок инициатив, выделенных в бюджетном послании, связан с созданием комфортной и безопасной среды для жизни на Дону. Он включает планы по обеспечению чистой водой, газификации, развитию дорожной сети.

    «К 2024 году долю жителей области, обеспеченных качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, необходимо увеличить минимум до 90%. Для этого планируется вложить в строительство, реконструкцию и капремонт объектов водопроводного хозяйства порядка 10 млрд рублей», – сказал Голубев.

    Он также отметил, что нельзя снижать темпы газификации региона. В 2023 году газом должно быть обеспечено 73% сельских населенных пунктов, 97% городов.

    В дорожной отрасли задача – увеличить на 19% долю дорог, находящихся в нормативном состоянии, и довести до 82%. И как минимум на 32% сократить число мест, где ДТП происходят наиболее часто.

    Третий блок послания охватывает меры стимулирования донской экономики, в том числе через прирост инвестиций, развитие ТОСЭРов и поддержку малого и среднего бизнеса.

    Глава региона выделил важных задачи в этой сфере: рост производительности труда, развитие переработки, приток инвестиций, рост числа занятых в сфере малого и среднего бизнеса.

    Ключевым результатом этой работы должна стать достойная зарплата граждан, включая повышение реальных доходов бюджетников.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •