Глава Ростовской области озвучил ключевые задачи по развитию региона

Губернатор Ростовской области Василий Голубев впервые обратился с бюджетным посланием к главам муниципалитетов, депутатскому корпусу и правительству региона. В бюджетном послании глава региона определил ключевые целевые установки и параметры бюджетной политики на три года.

Губернатор подчеркнул, что необходимо перейти от антикризисных мер к обеспечению устойчивого роста по всем направлениям экономики и социальной сферы. Главная цель при этом – повышение качества жизни на Дону.

«Задача не просто в кратчайшие сроки переломить ситуацию, сложившуюся в результате пандемии коронавируса, а запустить долгосрочные структурные изменения в экономике и в социальной сфере региона. Для этого предстоит сделать взвешенную перезагрузку бюджета для выполнения социальных обязательств. Ключевой приоритет – человек и его благополучие», – приводятся слова Голубева на сайте правительства региона.

Первая и основная часть послания посвящены развитию социальной поддержки различных категорий граждан: от молодых семей до пожилых людей. Предложены меры в сфере соцзащиты, здравоохранения, образования, спорта, культуры.

Так, Голубев сохранил региональный материнский капитал, несмотря на все существующие трудности. Более того, по инициативе губернатора действие данной меры поддержки семей с детьми продлено до конца 2026 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Кроме того, губернатор отметил, что срок действия новых правил оказания адресной помощи будет продлен до конца года.

За временной адресной помощью вправе обратиться люди, семьи, если среднедушевой доход ниже полутора прожиточных минимумов, то есть меньше 15 тыс. рублей. Глава региона принял решение оставить без изменения нижний порог размера помощи.

«Что же касается минимального размера такой временной адресной помощи, то планка в 10% прожиточного минимума, а это 1 035 рублей, должна стать постоянной», – сказал он.

Голубев заявил, что доля поддержки населения в форме соцконтрактов должна возрасти на 34%.

«Для тех, кто здоров и трудоспособен, социальный контракт должен стать основной формой поддержки со стороны государства. На Дону уже заключено свыше 5 тыс. таких контрактов. Практика показала, что такой вид поддержки дает устойчивый рост доходов семей. Доля такой поддержки должна вырасти в разы – не 4% получателей соцпомощи, как в 2019 году, а 34 %», – сказал губернатор.

Он также обозначил цель бюджетной политики в социальной сфере – устойчивый выход малоимущих из категории «бедных». Таким семьям необходимо «давать не рыбу, а удочку», уверен глава региона. Такой «удочкой» может стать адресная помощь в виде социального контракта – деньги государства взамен на обязательство получить образование, трудоустроиться, основать свое небольшое дело или обустроить личное подсобное хозяйство.

Вместе с тем, губернатор не допустил сокращения числа донских семей, получающих субсидии по оплате услуг ЖКХ.

«Сегодня субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг получают более 116 тысяч донских семей. В среднем это полторы тысячи рублей в месяц. Дается субсидия тем, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают уровень в 20% общего дохода семьи. Мне предлагают поднять этот порог до 22%. Как в большинстве других регионов. Такое решение позволит сэкономить сотни миллионов. Но оно точно ухудшит и без того непростое положение тысяч донских семей. Мы на это не пойдем. Точка», – подчеркнул Голубев.

Отмечается, что губернатор лично контролирует оказание донским семьям с детьми всех федеральных мер социальной поддержки

Также в ходе бюджетного послания Голубев распорядился создать на Дону не менее 10 тыс. школьных и 3 тыс. дошкольных мест. Глава региона назвал приоритетными задачи по развитию образованию, поддержке детей, заботе о будущем поколении.

«По-прежнему в ряде территорий, преимущественно в больших городах, остаются переполненными школы и детские сады. Их необходимо разгрузить. Для этого потребуется создать новые места – не менее 10 тыс. школьных и 3 тыс. дошкольных мест. Построить 12 школ и 43 детских сада», – уточнил Голубев.

Губернатор отметил, что к возможностям развития все дети должны иметь равный доступ, независимо от места жительства ребенка или состояния его здоровья.

«За три года в сельских школах необходимо открыть не менее 250 образовательных центров «Точка роста». Численность школьников, охваченных программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей должна превысить 90%», – подчеркнул глава региона.

Губернатор также поручил переоборудовать все коррекционные школы региона. В прошлом году такая работа была проведена в 10 коррекционных школах, где были созданы современные мастерские для освоения востребованных трудовых профессий.

Вместе с тем, по решению Голубева бесплатным школьным питанием будут обеспечены все 190 тыс. учеников младших классов Дона.

Губернатор также затронул вопрос медицинской помощи. Он распорядился увеличить охват пожилых людей профилактическими медицинскими осмотрами – не реже одного раза в год. На развитие социальной помощи пожилым и тем, кто оказался в сложной ситуации, будет дополнительно выделено более 2 млрд рублей.

Важными приоритетами губернатор считает развитие донской медицины и решение существующих в системе здравоохранения кадровых проблем.

Планируется дополнительного создать еще три центра амбулаторной онкологической помощи в городах Батайск, Миллерово и Белая Калитва. Будут сохранены темпы замены устаревших фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Задача-минимум на ближайшие годы – 73 новых ФАПа и 19 амбулаторий.

Голубев поручил правительству региона предложить комплекс мер, которые позволят привлечь 2 тыс. медицинских специалистов в первичное звено здравоохранения. Этот вопрос глава региона взял на личный контроль.

Еще один заметный блок инициатив, выделенных в бюджетном послании, связан с созданием комфортной и безопасной среды для жизни на Дону. Он включает планы по обеспечению чистой водой, газификации, развитию дорожной сети.

«К 2024 году долю жителей области, обеспеченных качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, необходимо увеличить минимум до 90%. Для этого планируется вложить в строительство, реконструкцию и капремонт объектов водопроводного хозяйства порядка 10 млрд рублей», – сказал Голубев.

Он также отметил, что нельзя снижать темпы газификации региона. В 2023 году газом должно быть обеспечено 73% сельских населенных пунктов, 97% городов.

В дорожной отрасли задача – увеличить на 19% долю дорог, находящихся в нормативном состоянии, и довести до 82%. И как минимум на 32% сократить число мест, где ДТП происходят наиболее часто.

Третий блок послания охватывает меры стимулирования донской экономики, в том числе через прирост инвестиций, развитие ТОСЭРов и поддержку малого и среднего бизнеса.

Глава региона выделил важных задачи в этой сфере: рост производительности труда, развитие переработки, приток инвестиций, рост числа занятых в сфере малого и среднего бизнеса.

Ключевым результатом этой работы должна стать достойная зарплата граждан, включая повышение реальных доходов бюджетников.