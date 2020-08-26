«Комитет солдатских матерей» поспорил с Минобороны о дедовщине в армии

В Вооруженных силах по-прежнему есть дедовщина, она приобрела форму вымогательства денег у солдат, заявил замглавы «Комитета солдатских матерей» Андрей Курочкин.

Курочкин в беседе с Ura.ru прокомментировал заявление Минобороны, в котором говорилось, что в армии удалось полностью искоренить дедовщину.

«Да, дедовщина изменилась, и количество пыток, жестокости сократилось по сравнению с тем, что было в 90-е. Но они полностью не искоренены. В вооруженных силах процветают поборы и вымогательства. Жестокость направлена на вымогательство денег», – пояснил Курочкин.

По его словам, у военнослужащих вымогают деньги под любым предлогом. Для получения увольнительных срочникам приходится платить, или приходится платить, чтобы вернуть украденную форму, утверждает представитель комитета.

В каждой части есть поборы на содержание роты, покупку метел и лопат, уверен Курочкин. Эти деньги собирают почти со всех бойцов российской армии, уверен замглавы организации. Дедовщина есть как со стороны младшего офицерского состава, так и сослуживцев, заключил он.

В среду замминистра обороны Андрей Картаполов заявил, что дедовщина и казарменное хулиганство полностью искоренены в Вооруженных силах России.

Военный эксперт Виктор Мураховский в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что искоренение дедовщины произошло благодаря снижению срока службы по призыву и увеличению числа контрактников в армии.