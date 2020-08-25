Выявлен фактор, влияющий на летальный исход при COVID-19

Ученые из Медицинского комплекса Маунт-Синай в США нашли способ предсказывать выживаемость пациента с коронавирусом. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

Отмечается, что одним из основных факторов, влияющих на осложнения и летальный исход, являются цитокины, в особенности – IL-6 и TNF-a. Повышенный уровень этих молекул нашли в крови у пациентов с тяжелой формой COVID-19, передает РИА «Новости».

Ученые заявили, что в мире уже испытывают лекарства, влияющие на передачу сигналов IL-6. Они также подчеркнули, что дальнейшее изучение цитокинов и исследование влияния их блокаторов на течение коронавирусной инфекции может значительно облегчить работу врачей, работающих с COVID-19.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.