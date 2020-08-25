Роспотребнадзор оценил готовность регионов к учебному году

Все субъекты России отчитались Минпросвещения о готовности начать учебный год в школах с соблюдением требований Роспотребнадзора, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Мы собрали всю информацию с регионов. Нам регионы также подтвердили готовность к выполнению требований Роспотребнадзора», – передает ТАСС слова главы ведомства.

По его словам, удалось достичь компромисса с надзорным ведомством, в результате чего рекомендации Роспотребнадзора были адаптированы для учебных заведений. В качестве примера Кравцов привел исключение требования, согласно которому в одном классе могут находиться не более 25 человек.

Он также отметил, что все школы откроются в очном режиме. «Если будут закрываться, то точечно, как при сезонном гриппе. Не по всему региону, а точечно», – заявил глава ведомства, передает РИА «Новости».

Кроме того, ведомство совместно с Минздравом будет вести мониторинг здоровья детей.

Кравцов также отметил, что в случае перехода школы на удаленку, образовательный процесс прерван не будет. «Мы отбираем квалифицированный контент, и в случае, если школы переходят на карантин, образовательный процесс не прерывается. Мы заменяем Zoom и Skype на нашу отечественную систему. Если по каким-то причинам школы переходят на карантин, информационная система обеспечивает непрерывный образовательный процесс», – сказал Кравцов.

Ранее Минпросвещения отказалось переносить начало учебного года в российских регионах в ответ на предложение депутата Госдумы Василия Власова о переносе начала школьных занятий, чтобы не спровоцировать вспышку коронавируса.