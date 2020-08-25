Москва передала Минску документы по третьему этапу испытаний вакцины «Спутник V»

Взгляд
25 августа, вторник  |  Последнее обновление — 14:15  |  vz.ru
Разделы

Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
Перейти в раздел…

Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

Лукашенко рассудил, что Белоруссия может неплохо заработать на российско-украинской ссоре Петр Сивков/ТАСС
Министерства иностранных дел Белоруссии и Украины обменялись резкими заявлениями по теме белорусских протестов. Отношения двух стран, еще недавно балансировавшие на грани дружеских, скатываются в откровенно враждебные. Удивительно то, что враждебность демонстрирует в основном Киев, а Минск лишь огрызается в ответ. Почему? Подробности...
Перейти в раздел…

Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем автомат президенту Белоруссии

Штурм дворца Лукашенко мог сорваться из-за отключения интернета кадр из видео
В воскресенье Александр Лукашенко стал объектом критики, когда появился в президентской резиденции в военной форме и с автоматом. Его сопровождал вооруженный и облаченный в каску и бронежилет сын. Противники президента сочли такое поведение Лукашенко чрезмерным: оппозиция не собиралась устраивать нападения на правительственные объекты. Впрочем, по другим данным, штурм президентского дворца все же готовился. Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Как травить оппозицию, чтобы она осталась жива

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Никогда. Слышишь, никогда. Ни при каких обстоятельствах не убивай того, кого тебе поручили убить. Используй доверенный тебе «Новичок» филигранно и виртуозно, привлеки внимание всего мира, но жертва режима должна остаться жива. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Гендерный большевизм как перспектива для Америки

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы могли бы легко найти общий язык с теми в США и на Западе в целом, кто отстаивает здравый смысл и свободу религии. Другое дело, что для этого нам нужно кое-что исправить у себя дома. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Как Запад взламывает олигархические экономики

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Центры жизненных интересов всех без исключения украинских долларовых миллиардеров находятся на Западе. И эти люди сделают все что угодно для сохранения своих денег. Скажут развалить собственную страну – так и сделают. Совсем другая история с Белоруссией. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Лукашенко не случайно вооружился автоматом

Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Перейти в раздел…

В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
Подробности...

В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
Подробности...

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию?
  • Да, оппозиция перейдет к уличным столкновениям

  • Нет, оппозиция продолжит мирные протесты
Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
  • Самодеятельностью СБУ

  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Тихановская назвала протесты в Белоруссии «мирной революцией»
    Под Анапой началась массовая эвакуация туристов Кремль допустил возможность рефинансирования долга Белоруссии Стало известно о тяжелом состоянии заболевшей COVID-19 Тимошенко Forbes назвал богатейшие семьи России
    Российских военных в Сирии обстреляли из гранатомета Тайный визит грузинских политиков в Абхазию привел к скандалу В Совфеде обвинили Украину в варварском отношении к Крыму Британия задумалась о полном отказе от танков
    В Союзе пенсионеров России объяснили многомиллионные выплаты ПФР «мертвым душам» Песков отреагировал на выводы немецких врачей об отравлении Навального Умер народный артист России Владимир Никонов Малышева вернулась из США и назвала Москву «счастьем»

    Главная тема


    Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

    «отпустил, а он лежит»


    Ставший героем мемов минский омоновец объяснил свой жест

    форум «Армия-2020»


    Представлена концепция «танка будущего» на смену «Армате»

    московский врач


    Мясников оценил выводы немецких врачей об отравлении Навального

    Видео

    «серый кардинал»


    Главным врагом России в Минске считают не того человека

    спецслужбы Украины


    СБУ в «деле вагнеровцев» подвел человеческий фактор

    Саммит ЕС по Белоруссии


    Почему Европа не поддержала белорусский протест

    советский и украинский ученый


    Российский академик: Борис Патон внес великий вклад в Победу

    центр жизненных интересов


    Глеб Простаков: Белоруссию от госпереворота спасет отсутствие олигархов

    быть первыми


    Дмитрий Грунюшкин: России очень нужны еще 20 лет покоя

    управляемые перевороты


    Геворг Мирзаян: Белоруссия ставит точку в цветных революциях

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию?

    Москва передала Минску документы по третьему этапу испытаний вакцины «Спутник V»

    25 августа 2020, 13:49

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Россия направила Белоруссии необходимые документы для проведения совместного исследования вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «Им отправлены документы по вакцине, они сейчас рассматривают их, и мы предложили выступить страной для проведения клинических исследований, они подтвердили, что заинтересованы в этом. Количество человек будет определяться дизайном клинических исследований», – передает ТАСС слова Мурашко во время рабочей поездки в Калужскую область.

    Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что республика станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от коронавируса, а белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе ее испытаний.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •