Москва передала Минску документы по третьему этапу испытаний вакцины «Спутник V»

Россия направила Белоруссии необходимые документы для проведения совместного исследования вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Им отправлены документы по вакцине, они сейчас рассматривают их, и мы предложили выступить страной для проведения клинических исследований, они подтвердили, что заинтересованы в этом. Количество человек будет определяться дизайном клинических исследований», – передает ТАСС слова Мурашко во время рабочей поездки в Калужскую область.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что республика станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от коронавируса, а белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе ее испытаний.