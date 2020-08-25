Члена КС оппозиции Белоруссии Дылевского нашли в центре изоляции правонарушителей в Минске

Задержанный в понедельник член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Дылевский находится в центре изоляции правонарушителей в Минске, сообщила пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

«До суда он находится в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске в рамках административного процесса», – передает ТАСС слова Ганусевич.

Ранее сообщалось, что исполнительный директор координационного совета белорусской оппозиции Антон Раднянков заявил о задержании милицией в Минске двух членов президиума – Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского.

Напомним, в четверг член президиума координационного совета оппозиции в Белоруссии Максим Знак был вызван в Следственный комитет страны для дачи пояснений.

На прошлой неделе штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.

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